Im Landratsamt München am Mariahilfplatz in der Münchner Innenstadt gehen am Samstag, 27. März, 20.30 Uhr, für eine Stunde sämtliche Lichter aus. Die Behörde beteiligt sich erstmals an der so genannten Earth-Hour, mit der auf die Bedeutung des Klimaschutzes hingewiesen wird. Jedes Jahr wird auf der ganzen Welt in den verschiedensten Ländern, Städten und privaten Haushalten das Licht für eine Stunde ausgeschaltet. 2007 hat der World Wide Fund For Nature (WWF) die erste Earth Hour in Australien organisiert.

Die Umweltaktion des WWF passt nach Ansicht des Landratsamts zu den Ziele der Initiative "29++ Klima. Energie. Initiative." des Landkreises. Auch einige Gemeinden aus dem Landkreis sind mit dabei. Weitere Informationen zu Hintergründen, Beweggründen und zur Anmeldungen zur Earth Hour gibt es auf der Homepage https://www.wwf.de/earth-hour.