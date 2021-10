Das Ladenetz für E-Mobilität soll auch in Oberschleißheim ausgebaut werden. Derzeit gibt es gerade vier öffentliche Ladesäulen in der Gemeinde, alle am S-Bahnhof, von denen eine seit Monaten außer Betrieb ist. Der Verkehrsausschuss des Gemeinderats hat nun seine Absicht ausgedrückt, das Netz auszubauen. Die Gemeindeverwaltung hatte bereits einen Anbieter aufgetan, der nach einer Marktanalyse sechs neue Ladepunkte am Parkplatz des Bürgerzentrums aufstellen wollte. Nach dessen Präsentation des Projekts im Ausschuss entschied das Gremium, zunächst mal noch weitere Optionen zu prüfen. Lediglich die Bereitschaft wurde festgehalten, das Ladenetz zu intensivieren.