Von Patrik Stäbler, Taufkirchen

Zur E-Mail-Affäre im Taufkirchner Rathaus liegt nun der lange erwartete Untersuchungsbericht der beauftragten IT-Firma vor. Dieser schafft nach Meinung mehrerer Beteiligter Klarheit hinsichtlich der Vorgänge um eine Abwesenheitsnotiz von Bürgermeister Ullrich Sander (parteilos) an seinen Amtsvorgänger Jörg Pötke. Allein wie diese Klarheit aussieht, da gehen die Meinungen auseinander. "Aus der Analyse ergibt sich eindeutig, dass vonseiten des Bürgermeisters oder der Rathaus-IT nichts manipuliert wurde", sagt Michael Lilienthal (Freie Wähler), der als Zweiter Bürgermeister mit der Aufarbeitung der E-Mail-Affäre betraut ist. Ganz anders sieht das Jörg Pötke. Es sei erwiesen, schreibt der Ex-Bürgermeister in einer Stellungnahme, "dass Herr Sander die Manipulation beauftragte und keinen Alarm schlug, als er nicht an ihn adressierte Privatmails in seinem Postfach vorfand".

Auslöser der Affäre war ein elektronisches Schreiben Pötkes an Beatrice Brückmann (Initiative Lebenswertes Taufkirchen, ILT) im Mai. Genauer gesagt: an deren Adresse mit der Endung @taufkirchen-mucl.de, die das Rathaus allen Gemeinderatsmitgliedern zur Verfügung stellt. Kurz darauf erhielt der Ex-Bürgermeister eine Antwortmail - aber nicht etwa von Brückmann, sondern in Form einer Abwesenheitsnotiz von Ullrich Sander.

Sander will nicht mehr "Öl ins Feuer" gießen

Dieser, so schlussfolgerte Pötke, der seinem Nachfolger in inniger Abneigung verbunden ist, lese heimlich Mails mit, die an Gemeinderatsmitglieder gerichtet seien. In der Folge wandte sich der einstige Bürgermeister ans Landratsamt und an den Landesbeauftragten für den Datenschutz. Letzteren informierte später auch das Rathaus und reichte dort eine Selbstanzeige ein. Zudem beauftragte der Gemeinderat eine Untersuchung des Vorfalls durch eine IT-Firma.

Deren Bericht liegt nun vor und liefert eine Erklärung für die Vorgänge. Demzufolge liegt die Ursache in einem Filter, den die gemeindliche EDV-Abteilung bereits 2014 auf Sanders Geheiß hin eingerichtet hatte. Demnach sollten sämtliche E-Mails von Jörg Pötke an Beschäftigte im Rathaus zugleich in Blindkopie im Postfach des Bürgermeisters landen. Er habe dies aufgrund einer Flut von Pötke-Mails angeordnet sowie um die gemeindlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu schützen, erläuterte Sander später. Diese Erklärung will er heute nicht wiederholen, "um nicht noch Öl ins Feuer zu gießen", sagt er. Nur so viel: "Es hatte seinen Grund. Und den Posteingang im Rathaus zu regeln, ist Sache des Bürgermeisters", so Sander.

Von der Filterung ausgenommen bleiben sollten indes Pötkes Mails an jene Adressen, die das Rathaus für Gemeinderatsmitglieder angelegt hat. Diese Ausnahme sei auch korrekt eingerichtet worden, heißt es im Bericht der IT-Firma. Allein dieser Filter habe im Falle der Pötke-Mail an Beatrice Brückmann nicht funktioniert - weshalb von diesem Schreiben eine Kopie an Sanders Postfach ging, wo sie wiederum jene Abwesenheitsnotiz auslöste. Das Problem sei dabei, so der Bericht, dass die Adressen der Gemeinderatsmitglieder nicht an ein eigenes Postfach geknüpft sind, sondern lediglich der Mail-Weiterleitung an ihre Privatadressen dienen. Denn bei dieser Konstellation würde der Filter ignoriert. "Daher muss davon ausgegangen werden, dass die konfigurierte Filterregel auf dem Exchange Server noch nie korrekt funktioniert hat", folgern die IT-Spezialisten in ihrem Bericht.

Nun liegt der Schluss nahe, dass auch schon frühere Pötke-Mails an die Gemeinde-Adressen der Gemeinderatsmitglieder in Kopie auch an den Bürgermeister gingen. Und genau hier setzt die Kritik von Jörg Pötke an, der betont: "Festzustellen ist, dass Herr Sander keine Reaktion zeigte auf Mails, die bei ihm landeten, jedoch nicht an ihn adressiert waren." Diesen Vorwurf weist der Bürgermeister zurück. Er habe keine Mail in seinem Postfach vorgefunden, die an ein Gemeinderatsmitglied andressiert war, betont Sander. Dies gelte übrigens auch für Pötkes Mail an Beatrice Brückmann im Mai. "Das Mitlesen von privaten Mails ist ein No-Go", sagt der Rathauschef. "Wenn ich eine an Beatrice Brückmann adressierte Mail erhalten hätte, wäre ich sofort auf sie zugegangen." Sander zufolge ist die Filterung für Mails von Jörg Pötke inzwischen deaktiviert. "Aus meiner Sicht ist das Thema damit sauber gelöst worden."