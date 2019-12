München, Nürnberg und Augsburg sind bekannte Größen. Aber der Landkreis München ist selbst für viele, die in einer der 29 Kreiskommunen leben, schwer zu greifen. Nicht mal eine Kreisstadt gibt es und keinen verbindenden Namen. Deshalb ist Landrat Christoph Göbel (CSU), wenn er dieser Tage auf Bürgerversammlungen unterwegs ist, immer auch Prophet in eigener Sache. Die Folien und die Zahlen, die er dann präsentiert und die in flotter Rede zu einer lebendigen Erzählung über die Stärke der Region um München werden, bieten viel Bemerkenswertes: so die Erkenntnis, dass der Landkreis hinter München und Nürnberg die drittgrößte kommunale Einheit im Freistaat bildet - klar vor Augsburg.

Dass der Landkreis zwar viel Grün aufweist mit ausgedehnten Wäldern, Wiesen und Erholungsräumen, aber in vielen Bereichen funktioniert wie eine Stadt, war auch so eine Botschaft von Göbel am Mittwoch auf der Bürgerversammlung in Haar. An die 360 000 Einwohner lebten im Landkreis, sagte er, in dem 79,6 Prozent der Flächen noch Wald, Wiesen, Feldern und Gewässern zuzurechnen seien. 1,3 Prozent entfallen im Landkreis, der floriert wie eine Boomtown, auf Gewerbe und Industrie, 6,4 Prozent auf Wohnen.

Überholt ist das Bild vom Umlandbewohner, der morgens in die S-Bahn einsteigt und in die Stadt an seinen Arbeitsplatz fährt. 233 500 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte gibt es im Landkreis München. Unterföhring mit großen Arbeitgebern wie der Allianz zählt mehr Arbeitsplätze als Einwohner. 170 045 Einpendler werden laut Landratsamt aktuell gezählt. Dem stehen 84 974 Auspendler gegenüber. 75 987 Münchner fahren aus der Stadt täglich raus zur Arbeit, den umgekehrten Weg nehmen lediglich 62 251.

Anders als in einer funktionierenden Stadt, wo Tram und Bus von Stadtviertel zu Stadtviertel verkehren, fehlen im Landkreis aber zwischen den Kommunen viele Verkehrsverbindungen. Die Schienenwege und oft auch die Buslinien sind radial nach München ausgerichtet. Nicht nur für die 28 483 Binnenpendler im Landkreis ist das ein Problem. Die Ausgaben für den ÖPNV, die im Landkreis 2018 bei 15 Millionen Euro lagen, sollen deshalb bereits 2020 auf mehr als 35 Millionen Euro steigen, vor allem auch um die Tangentialverbindungen zu stärken. Vorplanungen für schienengebundene Verkehrsmittel und auch Seilbahnen laufen. Der Bau einer abgespeckten, auf die lokalen Bedürfnisse angepassten Magnetschwebebahn wird laut Göbel untersucht, um die Forschungsstandorte Garching und Ottobrunn vielleicht dereinst zu verbinden. Die IHK zählte 2018 noch 71 000 fehlende Fachkräfte im Landkreis, für 2020 geht sie von 79 000 Personen aus, und 2030 von 137 000.

Einen differenzierten, wenngleich angesichts solch einer Dynamik leicht überholten Blick auf die Kommunen bieten Daten, die dieser Tage der Planungsverband Äußerer Wirtschaftsraum veröffentlicht hat, die den Stand 2018 und die Entwicklung seit 2008 widerspiegeln. Da lernt man zum Beispiel, dass der Boom nicht überall gleich ankommt und mancherorts Blüten treibt. 12 153 sozialversicherungspflichtig Beschäftigte legte Garching in zehn Jahren bis 2018 zu, prozentual war der Zuwachs mit 103,2 Prozent am stärksten in Taufkirchen. Baierbrunn dagegen schrumpfte 2016, 2017 und 2018 an Einwohnern und zwar jeweils um einen Bewohner, während Unterhaching in Zahlen mit 2882 Menschen von 2008 bis 2018 am stärksten wuchs. Prozentual legte Aschheim mit 26,3 Prozent am meisten zu. Deutlich wird in allen Statistiken, dass der Wohnungsbau nach einem Hoch im Jahr 2016 mit 2474 Wohnungen ins Stocken geraten ist. 2018 wurden noch 1750 Wohnungen fertig gestellt. "Viele Arbeitsplätze, wenige Wohnungen", resümiert der Planungsverband, dessen Vorsitzender Christian Breu mehr Wohnungsbau fordert.