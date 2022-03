Von Udo Watter, Unterschleißheim

Was die Coolness der Boshaftigkeit angeht und die Hipness der dialektalen Färbung muss sich der gemeine Oberbayer schon länger hinter dem Österreicher verstecken. Besonders der wienerisch timbrierte Schmäh und die ach so enge Verwandtschaft des Wieners mit Tod und Zentralfriedhof gilt unter den deutschsprachigen Freunden der Hoch- und Subkultur als trendy und unbedingt lobenswert. Hach, die können im Gegensatz zu uns noch so richtig böse sein, die Österreicher. Kein harmloser Grant wie in Bayern, sondern Abgründigkeit par excellence. Ob im Kabarett oder in der Musik - Austria hat einen gefühlten Standortvorteil.

Wer den Songs der bayerischen Band "Dreiviertelblut" lauscht, und besonders dem Sänger Sebastian Horn mit seinem charismatischen, dunkel-bairischen Timbre, der dürfte das freilich stark relativieren. Die von Horn und Filmkomponist Gerd Baumann 2012 gegründete Musikgruppe, die an diesem Samstag im Bürgerhaus Unterschleißheim gastiert, war schon länger eine Nummer im Kosmos des neuen Heimatsounds - aber mit ihrem dritten Album "Diskothek Maria Elend" (2018) hat sie noch mal neue künstlerische Dimensionen erreicht. Hinzu kam, dass das daraus stammende, genial-düstere "Wos übrig bleibt" als Intromusik zur TV-Serie "Oktoberfest 1900" einen Bekanntheitsschub erlebte. Horror-Fan Sebastian Horn, der vornehmlich für die finster-absonderlichen Texte bei "Dreiviertelblut" verantwortlich zeichnet, ist aber nicht nur einer, der vom Bloody Mary trinkenden Boandlkramer singt oder vom "Odlgruamschwimmer", sondern vor allem auch als Frontmann der Bananafishbones aktiv ist. Das Trio aus Bad Tölz, das noch aus Peter Horn (Gitarre, Keyboards) und Schlagzeuger Florian Rein besteht, macht schon seit vielen Jahren erfolgreichen Indie-Rock und erlangte besonders um die Jahrtausendwende mit Nummern wie "Come to Sin" oder "Easy Day" Bekanntheit. Die Fishbones haben zwar schon länger kein neues Album mehr veröffentlicht, aber man darf davon ausgehen, dass sie ihrem Ruf als großartige Live-Band noch immer gerecht werden - Gelegenheit, das zu testen und Sebastian Horn dann auf Englisch singen zu hören, haben die Unterschleißheimer eine Woche nach dem Auftritt von "Dreiviertelblut": Am Samstag, 19. März, gastieren sie im Bürgerhaus der Stadt (Beginn 20 Uhr). Sebastian Horn kennt die Bühne dann ja schon.

Karten für die Konzerte (Dreiviertelblut am 12., Bananafishbones am 19. März) gibt es im Ticketshop Unterschleißheim oder über https://www.forum-unterschleissheim.de respektive München Ticket