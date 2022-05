Von Angela Boschert, Brunnthal

Eine Dreifach-Sporthalle ist der Wunsch vieler Vereine in Stadt und Land. Ist sie gar wettkampftauglich und zudem mit Gymnastik- und Krafträumen, Teeküche und großer Tribüne ausgestattet, sind nahezu alle Träume erfüllt. Die Gemeinde Brunnthal würde gerne eine solche Sporthalle an zentraler Stelle für die eigenen Vereine bauen, die auch Vereine aus umliegenden Gemeinden nutzen könnten. Martin Mayer von der Firma LMR Bau- und Projektmanagement aus München stellte in der Gemeinderatssitzung am Mittwoch eine Machbarkeitsstudie vor.

Vorlage für seine Überlegungen ist die Trendsporthalle an der Paul-Gerhard-Allee in München-Pasing. Auf die Bedarfsanfrage von Mayers Büro hatten 18 von 30 angeschriebenen Vereinen aus Brunnthal und Umgebung geantwortet. Für die Planer wurde schnell klar, dass bei durchschnittlich 224 Nutzern pro Tag eine Zweifach-Sporthalle nicht ausreicht. Zumal die Vereine prognostizierten, die Zahl ihrer Mitglieder würde von heute circa 2000 bis zum Jahr 2025 um 20 Prozent auf 2400 Mitglieder steigen. Mayer und seine Kollegin zeigten, wie eine Dreifach-Sporthalle auf dem gemeindeeigenen Brennerei-Grundstück nördlich der Hofoldinger Straße 23 unterkommen kann. Die 40 mal 60 Meter große Halle könnte in den Boden versenkt werden und nur sechs Meter Gebäudehöhe überirdisch haben. So würde sie besser ins Landschaftsbild passen.

Sie hätte eine Tribüne mit 200 Plätzen, Umkleide-, Multifunktions-, Gymnastik- und Krafträume und im Untergeschoss einen Schießstand. Als Außenanlagen sind denkbar ein kleiner und ein großer Fußballplatz, vier Tennisplätze, ein Hartplatz mit zwei Basketball-Feldern sowie in der Grundstücksmitte ein Spielplatz, ferner eine Skateranlage sowie 60 Fahrradstellplätze und 150 Parkplätze. Der Vorschlag zeigt laut Mayer "das größte gemeinsame Vielfache der Bedürfnisse, das auf diesem Grundstück machbar ist". Die Halle würde mit Außenanlagen rund 20 Millionen Euro kosten. Ebenerdig errichtet wäre sie etwa 500 000 Euro günstiger.

"Ich habe ein Problem mit 20 Millionen Euro", konstatierte selbst Bürgermeister Stefan Kern (CSU) nach dem Vortrag. Ihm gefällt die Multifunktionalität, da er auch an eine Nutzung für Kultur, gemeindliche Feste oder Feiern denkt. Sein Parteikollege Helmut Vorleitner hakte es ab: "Wäre schön, aber wir können es uns schlicht nicht leisten." Matthias Amtmann (Unabhängige Brunnthaler Wählergruppe) dagegen sah die Studie als gute Basis für weitergehende Überlegungen und versprach, von Sportvereinsseite aus mehr Finanzquellen ausloten. Ob denn alles überhaupt notwendig ist, etwa ein Schießstand oder Tennisplätze, wurde diskutiert. Der Gemeinderat entschied einstimmig, die Machbarkeitsstudie an die Vereine weiterzuleiten. Diese sollen Einsparmöglichkeiten prüfen, danach soll der Finanzausschuss beraten, wie die Halle mit Förderungsmitteln finanziert werden könnte.