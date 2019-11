Nach der Entscheidung hat Claus Koch am späten Abend noch seiner Ehefrau erzählt, dass er soeben von seinen Gemeinderatskollegen zum ersten Sportreferenten des Gremiums gewählt wurde. "Ich wollte ihr das lieber gleich mitteilen", sagt der 75-Jährige von der Unabhängigen Bürgervereinigung Sauerlach (UBV). "Denn am nächsten Tag war unser Hochzeitstag, und das hätte nicht gut zusammengepasst." Wie seine Frau reagiert habe? "Sie hat nur mit dem Kopf geschüttelt", berichtet Koch. Schließlich ahnte sie wohl sofort, dass sie ihren Mann fortan seltener zu Gesicht bekommen würde. Denn, das sagt Claus Koch selbst: "Wenn man dieses Amt vernünftig ausfüllt, dann wird es einiges an Zeit in Anspruch nehmen."

Der Sportreferent solle "in enger, laufender Abstimmung" mit allen örtlichen Vereinen deren "Themen besser an den Gemeinderat transportieren". So hat es die CSU-Fraktion in ihrem Antrag auf die Schaffung dieses Postens formuliert. Nachdem der Gemeinderat die Idee vor der Sommerpause gutgeheißen hatte, ging es in der jüngsten Sitzung an die Frage der Besetzung. Die CSU habe dabei Robert Lechner als Kandidaten ins Spiel gebracht, berichtet Claus Koch. Doch dann schlug die UBV Koch vor, und daraufhin habe Lechner bereitwillig zu seinen Gunsten verzichtet. Und so sei er letztlich einstimmig in das Amt gewählt worden.

Interessanterweise ist der neue Sportreferent Mitglied in keinem der acht Sauerlacher Vereine, mit denen er künftig engen Kontakt halten soll. "Ich denke aber, dass das ein Vorteil ist", sagt Koch. "So kann niemand sagen, dass ich den einen oder anderen Verein bevorzuge, weil ich dort Mitglied bin." Ein besonderes Spannungsfeld besteht bekannterweise zwischen den zwei großen Klubs im Ort - dem TSV Sauerlach und dem SV Arget. Hier habe es in der Vergangenheit mitunter "Reibereien" gegeben, sagt Koch. "Mein Ziel ist es, dass man die beiden nach Möglichkeit etwas näher zusammenbringt."

Vertraut ist dem 75-Jährigen sein künftiges Metier sehr wohl, nur eben nicht aus Sauerlach: Seit mehr als einem halben Jahrhundert ist Claus Koch dem TSV Brunnthal verbunden - zunächst als aktiver Fußballer und Trainer, später als Vorstandsmitglied und Abteilungsleiter der Stockschützen.