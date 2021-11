Die Gemeinde will einen der ältesten Plätze in Unterhaching anspruchsvoller gestalten. Dabei orientiert man sich an einem historischen Vorbild.

Von Iris Hilberth, Unterhaching

Der Dorfbrunnenplatz in Unterhaching soll neu gestaltet werden. Das klingt nach einer guten Nachricht. Doch wer sich nun fragt, wo in der Gemeinden eine solche Adresse ist, dürfte mit dieser Ahnungslosigkeit vielleicht nicht alleine dastehen. Denn niemand in Unterhaching wohnt am Dorfbrunnenplatz. Auch Google Maps ist so verwirrt, dass der Routenplaner den erstaunten Nutzer zur Augsburger Puppenkiste, also nach Augsburg, leitet. Tatsächlich ist der alte Platz im dörflichen Unterhachinger Ortsteil östlich der Hauptstraße als solcher gar nicht mehr gekennzeichnet. Das soll anders und das Dorf zwischen Bürgermeister-Prenn-Straße und Kirchenstraße endlich auch schöner werden.

Heimatpfleger Günter Staudter hatte bereits vor vier Jahren, als sich der Gemeinderat zum ersten Mal mit der Gestaltung dieses Areals beschäftigt hatte, deutlich gemacht: Wenn man vom alten, vom ursprünglichen Unterhaching spricht, dann gebe es zwei wesentliche Orte in der Gemeinde: den Friedensplatz und den Brunnenplatz. Den größeren der beiden, auf dem auch das Kriegerdenkmal vor der Pfarrkirche St. Korbinian steht, wurde bereits im Jahr 2019 komplett umgebaut und saniert. Nun soll endlich auch der Dorfbrunnenplatz angepackt werden. Der Gemeinderat hat in seiner jüngsten Sitzung den Planungen zugestimmt. Etwa 1,14 Millionen Euro will Unterhaching dafür ausgeben.

Im Mittelpunkt soll, wie der Name schon sagt, der Brunnen stehen. Denn es gilt als erwiesen, dass genau an dieser Stelle einst in Unterhaching das erste Mal Wasser geschöpft wurde. Der Schöpfbrunnen aus dem 19. Jahrhundert wurde dann 1908 durch einen großen, geradezu bombastischen Zierbrunnen ersetzt. Das heutige Bauwerk von 1984 ist dagegen eher bescheiden. Schön ist es nicht und Wasser fließt seit Jahren auch nicht mehr. Die Hähne wurden irgendwann einmal beschädigt und dann ganz abmontiert. Trinkwasser gab es hier nie. Das soll anders werden, da sind sich die Kommunalpolitiker mit den Planern einig. Ein neuer Brunnen soll her und dem alten ähneln, man will zurück zu den Ursprüngen.

Es gibt den Vorschlag, ein Wasserspiel für die Kinder zu bauen

Ein solcher Schöpfbrunnen soll ein Blickfang werden, der Platz für alle Unterhachinger sein und Aufenthaltsqualität bieten. Daher soll der Brunnen auch nicht auf dem dortigen Spielplatz positioniert werden. Es gibt allerdings den Vorschlag, für die Kinder zudem ein ebenerdiges Wasserspiel zu bauen.

Eingeschlossen in die Umgestaltung des Platzes werden auch die umliegenden Straßenflächen. Deren Erneuerung wäre jetzt eh fällig geworden , und durch den Wegfall der Straßenausbaubeitragssatzung, nach der die Kosten teilweise auf die Anlieger umgelegt worden wären, muss die Gemeinde sowieso zahlen. Das Konzept sieht nun eine ähnliche Gestaltung wie am nahen Friedensplatz vor, es wird also eine verkehrsberuhigte Zone entstehen.

Die Asphaltflächen sollen durch Pflastersteine unterbrochen, die Straßen auf ein notwendiges Maß reduziert werden. Dadurch wird es möglich, den Bereich um den Dorfbrunnen sowie den Kinderspielplatz zu vergrößern. Für die Entwässerung soll die belebte Oberflächenzone genutzt werden, so werde der Versiegelungsgrad reduziert, versprechen die Planer. Auch die Wasserleitungen werden im Zuge der Straßenbauarbeiten ausgetauscht. Denn auch die sind in diesem alten Ortsgebiet noch aus den Fünfzigerjahren. Und da die Straßen ja dann schon mal aufgerissen sind, plant die Gemeinde zugleich Hausanschlüsse der Geothermie zu verlegen.