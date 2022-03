Von Udo Watter, Taufkirchen

Er hat das berühmteste Stöhn-Duett der Musikgeschichte geschrieben (Je t'aime...moi non plus) und einen 500-Franc-Schein live im Fernsehen verbrannt. Er hat mit seiner damals zwölfjährigen Tochter Charlotte einen Song aufgenommen, der mit den Themen Inzest und Pädophilie spielt, er hat bis zum Anschlag gesoffen und geraucht, und auch sonst mit künstlerischen und erotischen Eskapaden kaum einen Skandal ausgelassen: Wenn sich einer das Attribut "Enfant Terrible" verdient hat, dann Serge Gainsbourg. Manche behaupten zwar, seine Skandale und Provokationen waren noch größer als sein Talent, aber er gilt zurecht als einer der genialsten Chansonniers Frankreichs, der auch für Stars wie France Gall ("Poupée de cire, poupée de son") oder Françoise Hardy erfolgreich komponiert hat.

Dominique Horwitz wird dem 1991 verstorbenen Multikreativen, der auch als Schauspieler und Schriftsteller reüssierte, an diesem Freitag, 11. März, einen Abend widmen ("Je t'aime"). Das Programm, das der in Paris geborene und mittlerweile in Weimar lebende Horwitz präsentiert, wird aufgrund der aktuellen politischen Lage ein wenig anders aussehen als ursprünglich konzipiert. Serge Gainsbourg entstammte einer ukrainisch-jüdischen Familie, die 1919 vor den Bolschewisten floh und schließlich in Paris landete. Sein Vater Joseph Ginsburg wurde im derzeit so schwer umkämpften Charkiw geboren, seine Mutter Olga kam von der Halbinsel Krim. Serge Gainsburg wurde 1928 als Lucien Ginsburg in Paris geboren, er hatte eine schwierige Kindheit und überlebte als Jude die deutsche Besatzung in Frankreich.

Dominique Horwitz, der als Schauspieler durch Kinofilme wie "Stalingrad" oder "Nachtgestalten" bekannt wurde und jüngst in Detlev Bucks "Felix Krull" mitwirkte, aber stärker auf der Theaterbühne beheimatet ist, wurde ebenfalls in Paris geboren (1957). Er stammt aus einer zur NS-Zeit geflohenen deutsch-jüdischen Familie. Die kehrte 1971 zurück nach Berlin, aber Horwitz hat natürlich noch starke kulturelle Beziehungen zu seinem Geburtsland. "Das Chanson hat mich sehr geprägt", betont er immer wieder. Seinen letzten Roman hat er "Chanson d'Amour" genannt und besonders verehrt er Jacques Brel, dessen Chansons er auch schon lange interpretiert. "Me ne quitte pas", das wohl berühmteste Werk des Belgiers nennt er das größte Liebeslied aller Zeiten, aber das ebenfalls berühmte "Je t'aime...moi non plus", das Gainsbourg mit Brigitte Bardot und seiner Frau Jane Birkin aufnahm, dürfte ihm schon nahe kommen. Die Liebe war ein großes Thema für den schüchternen, eher unattraktiven Serge Gainsbourg, der dennoch viele Affären und vier Kinder von drei Frauen hatte und ein berüchtigter Erotiker war. Für Dominique Horwitz, der in manchen Facetten so etwas wie ein Seelenverwandter Gainsbourgs ist, gilt Ähnliches: "Die Liebe ist nichts anderes als das Leben", hat er kürzlich in einem Interview gesagt, und: "Die Liebe ist das große Ziel." Das bedeutet auch: die Leidenschaft in ihrer ganzen Hitze zu entfalten, die Fähigkeit, sich das Herz rauszureißen und ohne Kompromisse Schwächen und Sehnsüchte zu offenbaren.

Die Liebe ist freilich (wie leider auch der Krieg) ein Teil des Allzumenschlichen, es gibt sie vielleicht nicht ohne das Böse und das Abgründige. In Taufkirchen hat Horwitz das Publikum vor einigen Jahren schon mal mit seiner Show "Me and the Devil" beeindruckt, diesmal ist das ambivalente und schwer fassbare Genie Gainsbourg im Fokus: "Das Glück ist mir fremd, deswegen suche ich nicht danach", sagt Horwitz als Gainsbourg.

Der "Serge-Gainsbourg-Abend" von Berthold Warnecke und mit Dominique Horwitz sowie vierköpfiger Live-Band beginnt um 19 Uhr. Karten über https://kulturzentrum-taufkirchen.de, respektive München Ticket.