Wie könnte gemeinschaftliches Wohnen auf dem ehemaligen Doemens-Gelände in Gräfelfing aussehen? Darüber informiert die Gemeinde gemeinsam mit der Beratungsstelle "stattbau münchen" und Mitgliedern der Projektinitiative "Interessengemeinschaft (IG) Alte Brauakademie" am Mittwoch, 12. Oktober, von 18 bis 20 Uhr in der Mehrzweckhalle auf dem Schulcampus, Adalbert-Stifter-Straße. Bürger haben dabei die Gelegenheit, sich über ihre Beteiligungsmöglichkeiten an dem Prozess zu informieren. Die Gemeinde plant, auf dem Grundstück im Ortszentrum ein gemeinschaftlich orientiertes Wohnprojekt zu entwickeln. Im ersten Schritt wurde die IG Alte Brauakademie gegründet, deren Mitglieder interessierte Bürger und Gemeinderäte sind, die gemeinsam ein Konzept für die Wohnform erarbeiten wollen, bei der Wohnraum zu erschwinglichen Preisen entstehen soll. Eine Anmeldung zu der Veranstaltung ist nicht nötig.