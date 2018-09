24. September 2018, 22:01 Uhr Diskussion Landtagskandidaten auf dem Podium in Unterschleißheim

Nicht einmal mehr drei Wochen, dann wählt Bayern einen neuen Landtag. Um den Wählern die Entscheidung am Sonntag, 14. Oktober, zu erleichtern, lädt die Volkshochschule (VHS) Nord in Kooperation mit der Süddeutschen Zeitung und dem Münchner Merkur zu einer Podiumsdiskussion mit den Direktkandidaten der sieben größten Parteien im Stimmkreis München-Land Nord ein. Am kommenden Montag, 1. Oktober, diskutieren im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1: Ernst Weidenbusch (CSU), Landtagsabgeordneter und stellvertretender Landrat aus Haar; Annette Ganssmüller-Maluche (SPD), Landratsstellvertreterin und Kreisrätin aus Ismaning; Nikolaus Kraus (Freie Wähler), Landtagsabgeordneter und Landwirt aus Ismaning; Claudia Köhler (Grüne), Betriebswirtin und Gemeinderätin aus Unterhaching; Thomas Jännert (FDP), Wirtschaftsingenieur aus Kirchheim; Robert Hamm (Linke), Informatikstudent aus Garching; Rainer Gross (AfD), Finanzexperte aus Gauting. Moderiert wird die Diskussion von Lars Brunckhorst (Süddeutsche Zeitung) und Günter Hiel (Münchner Merkur). Beginn ist um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.