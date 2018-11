20. November 2018, 21:48 Uhr Digitalisierung Smarte Zukunft

Gemeinde stellt sich den Fragen des digitalen Wandels

Von Michael Morosow, Pullach

Für wenige Stunden ist im Pullacher Bürgerhaus das Fenster zur digitalen Welt weit offen gestanden. Bei dem von der Geothermiegesellschaft IEP veranstalteten Kongress "Kommunale Daseinsvorsorge im digitalen Wandel" wurde den circa 150 Besuchern die vielfältigen Chancen aufgezeigt, die sich Kommunen, Privatleuten und Unternehmen in diesem Bereich bieten, und durch Kurzvorträge mehrerer Referenten und an Informationsständen erfuhren sie Details zu den Schwerpunktthemen wie Stärkung des lokalen Handels durch Digitalisierung, fahrerlose Shuttlebusse, Carsharing, Smartphone-basierte Zugangssysteme oder sogenannte Long-Range-Netze.

Digitalisierung ist freilich auch eine Frage der politischen Rahmenbedingungen und der Kultur einer Gesellschaft, und so forderte die Bundestagsabgeordnete Anna Christmann, Sprecherin der Grünen für Innovations- und Technologiepolitik, die ökonomische Entwicklung des Sektors "Künstliche Intelligenz" müsse sich die Ökologie als oberste Priorität setzen. So seien auch Experimentierräume nötig, um für neue Entwicklungen einfache Startmöglichkeiten und kontinuierliche Verbesserungen in der Praxis zu erreichen. Diese Neuerungen müssten jedoch von Anfang an für die Nutzer hilfreich sein, um die notwendige Akzeptanz zu erreichen, ergänzte Arwed Schmidt von dem Unternehmen Easy Miles, einem Hersteller von fahrerlosen Shuttlebussen. "Wir produzieren mit riesigem Arbeits- und Ressourcenaufwand Millionen von Fahrzeugen, die dann den größten Teil des Tages stillstehen, eigentlich handelt es sich um Stehfahrzeuge", sagte Schmidt.

Die Gemeinde Pullach sei sicher als Experimentierraum für einzelne Neuerungen geeignet und würde auch bereit stehen, sagte Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund (Grüne). Sie setze große Hoffnungen auf die Digitalisierung vor allem im Bereich der Mobilität. Der Nutzen für die Gemeinde müsse aber im Vordergrund stehen, "es darf keine Technik zum Selbstzweck sein". Auf die IEP kämen nun neue Herausforderungen zu, "die wir gerne annehmen und zum Vorteil der Pullacher entwickeln wollen", sagte IEP-Chef Helmut Mangold, der zur anstehenden Rekommunalisierung des Pullacher Stromnetzes referierte. Die IEP werde dabei den Messstellenbetrieb übernehmen und zusammen mit einem eigenen Regionalstromprodukt und Smart-Home-Lösungen anbieten, erklärte Mangold.

Zu den Kongressbesuchern zählten auch mehrere Schüler des ortsansässigen Otfried-Preußler-Gymnasiums, die insbesondere bei den Ausführungen zu den Long-Range-Netzen ihre Ohren spitzten. Im Rahmen des Programms Business@school werden sie Geschäftsszenarien für solche Anwendungen untersuchen. Bei ihrer Projektarbeit werden die Gymnasiasten von der IEP gecoacht. Am Ende dürfen sie nach Angaben der IEP ihre Arbeit einer namhaften Unternehmensberatung präsentieren.