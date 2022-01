Wie sich Einzelpersonen und Organisationen in der digitalisierten Gesellschaft verhalten und wie sie zusammenspielen, darum geht es kurz gesagt in einer Forschungsinitiative von Bernhard Ertl, Professor für Erziehungswissenschaft an der Universität der Bundeswehr in Neubiberg. Dazu richtet er eine Online-Ringvorlesung mit dem Titel "Digital Mindsets: Chancen und Risiken für Individuum und Organisation" aus, an der auch die Öffentlichkeit teilnehmen kann.

Beim Auftaktvortrag an diesem Mittwoch befasst sich Sebastian Manhart, ebenfalls Professor für Erziehungswissenschaft an der Bundeswehruni, mit dem Thema "Die letzte Kränkung: Digitale Wahrnehmungsregime, Infosphäre, Digitalmacht. Zur Mythisierung eines Verlustes". Friedrich Lohmann, Professor für Evangelische Theologie an der Bundeswehruni, spricht am 9. Februar über das Thema "Den Menschen neu denken? Anspruch und Wirklichkeit der digitalen Revolution". Die Vorlesungen finden bis Mitte März jeweils mittwochs von 11.30 bis 12.30 Uhr statt. Man kann über Webex online teilnehmen und muss sich dazu anmelden unter Indor-auftakt@unibw.de.