Landkreis-Grüne:Wechsel an der Spitze

Wechsel an der Spitze

Lucia Kott rückt neben Volker Leib in den Kreisvorstand von Bündnis 90/Die Grünen. Die Neubibergerin ersetzt Sabine Pilsinger.

Von Stefan Galler, Neubiberg

Die Grünen im Landkreis München haben eine neue Vorsitzende: Lucia Kott aus Neubiberg wird den mit 750 Mitgliedern drittgrößten Kreisverband in Bayern künftig gemeinsam mit Volker Leib führen - das ergab die turnusgemäße Vorstandswahl in der Landesgeschäftsstelle der Partei in München. Kott folgt auf Sabine Pilsinger, die aus beruflichen Gründen nicht wieder angetreten war.

Gemeinderätin Kott bringt mehr als fünf Jahre Erfahrung als Kreisgeschäftsführerin der Grünen mit. Eine berufliche Veränderung ermöglichte nun den Wechsel in das Vorstandsamt. Mit Blick auf die Landtagswahl im Herbst sagt sie: "2023 wird ein entscheidendes Jahr. Wir Grünen wollen und müssen die politische Kraft werden, an der niemand vorbei kommt für einen Klimaschutz, der diesen Namen wirklich verdient." Auf ihrer Agenda stehe auch der Einsatz für das Engagement von mehr Frauen bei den Grünen, wie sie betont: "Gleichstellung ist mir wichtig, und nicht nur in der Politik muss gelten: Die Hälfte der Macht den Frauen!"

Als Kreisvorsitzender bestätigt wurde Volker Leib, der das Amt seit 2017 ausführt. "Ein wirtschaftsstarker Landkreis wie unserer muss mehr tun für den Klimaschutz. Was bisher geschieht, reicht nicht - es ist zu wenig und zu langsam", sagte der Oberhachinger. "Wir Landkreis-Grüne wollen Druck machen, um auf dem Weg zur Klimaneutralität schneller voranzukommen."

Die Riege der Beisitzer im Vorstand vervollständigen die neu gewählten Lena Gründel aus Oberhaching und Bernhard Schüßler aus Unterschleißheim. Uta Hirschberg, Felicia Kocher, Dominik Dommer, und Markus Wutzke wurden allesamt wiedergewählt. Als Kassierin macht Helga Keller-Zenth aus Oberschleißheim ebenso weiter wie der Ottobrunner Leon Matella als Schriftführer.