Im Schleißheimer Schlossgarten laufen die Vorbereitungen auf den Frühling

Von Anna-Maria Salmen, Oberschleißheim

Noch bemerken die vereinzelten Spaziergänger im Hofgarten des Schleißheimer Schlosses nicht viel vom beginnenden Frühling. Kahle Bäume und Sträucher rahmen die weitläufigen Rasenflächen und die Kieswege ein; in den Becken, über die bald die Kaskade rauschen soll, hat sich bislang nur Regenwasser gesammelt. In den Blumenparterres recken Stiefmütterchen ihre Köpfe aus der Erde und lassen - wenn auch noch ein wenig mitgenommen vom Schnee - erahnen, wie prachtvoll die barocke Anlage bald aussehen wird.

Damit der Garten in den wärmeren Jahreszeiten erblühen kann, ist Alexander Bauer gemeinsam mit seinen 24 Mitarbeitern das ganze Jahr über im Einsatz. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Damit der Garten in den wärmeren Jahreszeiten erblühen kann, ist Alexander Bauer gemeinsam mit seinen 24 Mitarbeitern das ganze Jahr über im Einsatz. "Viele Besucher meinen, im Winter hätten wir doch sowieso nichts zu tun", so der Hofgartenbetriebsleiter. Doch im Gegenteil: Arbeit gibt es immer. Allein innerhalb der Schlossmauern umfasst die Parkanlage circa 77 Hektar. Mehr als eine Million Menschen besuchen den Hofgarten jährlich, so schätzt Bauer. Diese Dimensionen haben auch Einfluss auf die anfallenden Aufgaben. "Man kann grundsätzlich sagen: Alles, was die Leute im kleinen Garten erledigen müssen, machen wir eben im Großen." Vor allem das Unkraut, das sich in den Blumenbeeten ausbreitet, macht den Gärtnern zunehmend Probleme. "Sobald der Schnee weg ist und es wärmer wird, treibt alles aus", erzählt Bauer. "Das geht mittlerweile immer früher los, heuer haben wir schon gegen Mitte Februar mit dem Jäten angefangen." Der frühe Unkrautwuchs bringe Hektik in die Arbeit, da für andere saisonbedingte Aufgaben weniger Zeit bleibe. Ein Grund für diese Veränderung ist nach Ansicht des Betriebsleiters der Klimawandel. "Die Leute freuen sich zwar, dass es früher warm wird, aber aus Sicht eines Gärtners sieht man eben auch die negativen Seiten."

Viel Arbeit bereiten allerdings nicht nur die kunstvollen Blumenbeete. Zwar muss Ende Mai die aus Stiefmütterchen bestehende Herbst-Winter-Bepflanzung komplett entfernt und gegen eine Sommerbepflanzung ausgetauscht werden. Aber auch die Boskettbereiche, die sorgfältig zurechtgeschnittenen Wäldchen ähneln, benötigen Pflege. "Wenn man an Barockgärten denkt, sind natürlich die Blumenparterres offensichtlich. Doch ein Gefühl für die Epoche bekommt man besonders gut in den Bosketten", sagt Bauer. In jener Zeit, die geprägt war von höfischen Etiketten und strengen Abläufen, dienten die abgeschirmten Gärten den Menschen oft als Kulisse für seltene Momente der Zweisamkeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg lange vernachlässigt, sind einige Teile der kleinen Wälder des Schlossparks im Laufe der Zeit jedoch verwildert, wie Bauer erzählt. Aus diesem Grund wurden in den vergangenen Wochen Bäume und Sträucher gefällt oder zurückgeschnitten. "Das sieht zwar auf den ersten Blick krass aus, aber es hat seinen Zweck", erklärt der 50-Jährige. Werden die Wälder zu dicht, scheint kein Sonnenlicht mehr hindurch. Pflanzen, die dicht am Boden wachsen, können sich somit nicht entwickeln. "Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach einer sogenannten Auslichtung innerhalb kürzester Zeit wieder viel mehr wächst, was vorher im Boden versteckt war", sagt der Betriebsleiter.

In der Werkstatt arbeitet Christian Zellner an einer der 100 Bänke, die im Sommer im Park stehen. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Eher im Verborgenen wird derzeit auch in den Werkstätten des Parks gearbeitet. Mehr als 100 Bänke laden im Sommer auf dem Gelände zum Verweilen ein, im Winter wird jede einzelne von Grund auf restauriert. Mitarbeiter Christian Zellner schleift sorgfältig die alte Farbe ab und zieht die filigranen Schnitzereien nach. Zuletzt bekommen die Sitzgelegenheiten einen neuen, weißen Anstrich. "Bei den Holzbänken haben wir das Problem, dass sie durch die Witterung an manchen Stellen faulen", sagt Bauer. Zellner hat eine mögliche Lösung gefunden: Er vergrößert die Neigung der Sitzfläche, damit Regenwasser besser abfließen kann und nicht vom Holz aufgenommen wird. "Ich bin stolz darauf, dass ich mit meiner Arbeit einen Beitrag leisten kann zum Erhalt der Schlossanlage", sagt der Gartenmitarbeiter.

Stiefmütterchen stehen wie Soldaten aufgereiht im Winterbee des Barockgartens vor Schloss Schleißheim. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Zellner und seine Kollegen sind nicht nur im Schlosspark tätig, sondern unter anderem auch in den Obstgärten und in der Brennerei, wo momentan Schnaps aus den eigenen Früchten der vergangenen Saison abgefüllt wird. In den kommenden Wochen stehen noch viele Arbeiten an: Linden werden nachgepflanzt, Wege wieder in Stand gesetzt. Der Winter hat seine Spuren hinterlassen, so haben Räumfahrzeuge etwa den Kies über die Grenzen der Pfade hinaus verstreut. Nun erneuern die Arbeiter den Belag, gleichen kleine Unebenheiten aus und säubern die Abgrenzungen der Grasflächen. Die Reinigung der Kaskadenanlage ist laut Bauer größtenteils abgeschlossen, Becken und Rohre sind von Algen und Schlick befreit. Anfang April soll das Wasser wieder fließen. Und bald darauf blühen auch die Blumen in voller Pracht.