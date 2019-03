8. März 2019, 22:12 Uhr Die Gartensaison beginnt Alles, was knackt

Siegfried Fuchs beginnt in Höhenkirchen bald mit der Gemüseernte. Den Ertrag teilt er mit 140 Helfern

Von Valerie Nowak, Höhenkirchen-Siegertsbrunn

In einer grünen Latzhose werkelt Siegfried Fuchs (52) in einem seiner Gewächshäuser. Stolz betrachtet er seine frisch gekeimten Tomaten, deren grüne Blätter aus der Erde hervorspitzen. Mehr als 41 alte Sorten zieht der Gärtner vor, Sorten, die es in keinem Supermarkt zu kaufen gibt. Im Juli wird er dann Tomaten ernten, so groß wie Kirschen bis hin zu Exemplaren, die mehr als ein Kilo wiegen.

Die gesamte Ernte teilt er mit seiner "Community". Denn Siegfried Fuchs züchtet nicht alleine Gemüse: Auf 2000 Quadratmetern Fläche hat er vor fünf Jahren eine solidarische Landwirtschaft in Höhenkirchen gegründet. Das Konzept ging auf: 140 Mitglieder zahlen am Anfang des Jahres eine Gebühr, um dann wöchentlich frisches Gemüse abzuholen - saisonal, regional und fair. "Die einzige Bedingung ist, zweimal im Jahr vorbeizukommen und zu helfen. Aber hier kommen eh alle freiwillig", sagt Fuchs.

Die Ernte beginnt Mitte März mit "allem, was knackt" - wie Radieschen oder Mairüben. Bis Mitte Dezember erntet er frisches Gemüse, von Gurken, Paprika über die Tomatenernte im Sommer bis hin zu Kürbis und Kohl im Herbst. "Der Geschmack muss einfach super sein", sagt der Gärtner, das ist ihm das wichtigste. Und der hänge von zwei Faktoren ab: der Sorte und der frischen Ernte. Weggeschmissen wird in der solidarischen Landwirtschaft nichts. "Die Karotte, die eine Maus angeknabbert hat, kommt in die Restekiste. Wer will, kann den Teil abschneiden, die ist ja noch gut", sagt Fuchs. In welcher Form sein Gemüse wächst, ist egal, denn es muss keinen Regulierungen im Supermarkt entsprechen.

Das Gärtnern hat sich Fuchs selbst beigebracht, er ist eigentlich gelernter Elektriker und hat soziale Arbeit studiert. Seine besondere Leidenschaft gilt den Tomaten, für 170 Sorten hat er Samen. Im Juli plant er ein Tomatenfestival, auf dem er seine aktuellen Sorten vorstellt: "Die Leute wissen gar nicht mehr, wie richtige Tomaten eigentlich schmecken", beklagt er. Im Supermarkt gebe es nur die Turbotomaten mit extra dicker Schale, die unreif geerntet über tausend Kilometer transportiert werden. Seine Mitglieder müssen sich um regionalen Nachschub keine Gedanken machen: "Im Peak im Juli gibt es auch fünf Kilo Tomaten pro Person an Ernte", erzählt er stolz. Da werde das Gemüse fast zur Belastung.