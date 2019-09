Wenn man auf die Toilette muss, aber keine in der Nähe ist, kann das unangenehm werden. In Kirchheim startet deshalb Anfang Oktober ein neues Konzept: Lokale und Restaurants, die den Sticker "nette Toilette" tragen, öffnen ihre WCs nicht nur für Kunden, sondern für alle Passanten. Für die Reinigung bekommen die Gastronomen eine Entschädigung von der Kommune.

Solche "netten Toiletten" gibt es in ganz Deutschland, in mittlerweile 270 Städten und Gemeinden. Die Idee stammt von der Stadt Aalen in Baden-Württemberg. Dort gab es zu wenige öffentliche Toiletten. Doch neue zu bauen, zu warten, zu reinigen sei teuer, heißt es auf einer Website der Initiative. Wesentlich günstiger sei es, Gastronomen einzubinden - die ohnehin bereits Toiletten haben und so vielleicht neue Gäste in ihr Lokal locken können. Ein roter Aufkleber mit Smiley und der Aufschrift "Hier finden Sie eine nette Toilette" weist darauf hin, wo man auch ohne etwas zu bestellen, das WC benutzen darf.

Zwei Kirchheimerinnen sahen in einer anderen Stadt, wie gut das Konzept dort funktionierte und wandten sich an das Rathaus. Nun startet Anfang Oktober die Aktion zunächst in zwei Lokalen in Heimstetten: Dem Ristorantino Lucano an der Zugspitzstraße 49 und dem Subway Am Gangsteig 5, beide sind zentral gelegen und befinden sich für viele auf dem Weg zur S-Bahn. Wie viel Geld die Gemeinde den Gastronomen zahlt, damit in Zukunft ihre Toilette nicht nur ihre Gäste, die etwas bestellen, benutzen können, konnte am Montag im Rathaus niemand beantworten. Auf der Homepage der Initiative allerdings steht, dass für 27 Toiletten im Jahr 17 000 Euro an Zuschüssen anfallen.