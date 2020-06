Hunderte im Landkreis treten von Sonntag an wieder beim "Stadtradeln" in die Pedale

Wenn Familie Nußbaum, Besitzerin der gleichnamigen "Ranch" in Oberhaching aus ihrer Garagenausfahrt auf die Linienstraße einbiegen will, dann braucht sie mitunter gute Nerven und Geduld. Nicht etwa, dass dort so viele Autos vorbeikommen, die fahren dort so gut wie gar nicht. Dafür aber ist die Strecke stark von Radfahrern frequentiert. Es ist eine der Hauptrouten aus dem Süden in Richtung München, die an dem Biergarten vorbeiführt und die Biege unter der Bahn hindurch macht. 1800 Radfahrer am Tag hat die Gemeinde Oberhaching gezählt. Und es sollen mehr werden, sobald die Strecke besser ausgebaut ist. Der Spatenstich dazu ist vergangene Woche erfolgt.

Für alle, die noch überzeugt werden müssen, dass der Umstieg vom Auto auf das Fahrrad eine praktikable Alternative zum Stau im Berufsverkehr darstellt, startet am kommenden Sonntag, 28. Juni, zum siebten Mal die deutschlandweite Aktion "Stadtradeln". 21 Tage lang gilt es dann, möglichst viele Kilometer mit dem Rad zurückzulegen. "Auf die Sitze fertig los" wirbt das Landratsamt München für eine Teilnahme. Um die positiven Auswirkungen des Mitradelns zu unterstreichen, verweist die Behörde auf die Weltgesundheitsorganisation WHO, nach deren Angaben täglich 30 Minuten moderate körperliche Aktivität reichen, um das Risiko von Bluthochdruck oder Herz- und Kreislaufproblemen zu verringern.

Natürlich profitiert auch die Umwelt, wenn mehr Menschen das Auto stehen lassen und mit dem Rad zur Arbeit fahren. Das Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung hat vor einigen Jahren ausgerechnet, dass sich etwa 7,5 Millionen Tonnen CO₂ alleine in Deutschland vermeiden ließen, wenn etwa 30 Prozent der Strecken bis sechs Kilometer in den Innenstädten mit dem Fahrrad statt mit dem Auto gefahren werden. Laut Landratsamt würde jeder Berufspendler, der etwa fünf Kilometer mit dem Rad zur Arbeit und zurück fährt etwa 300 Kilogramm CO₂-Emissionen im Jahr einsparen.

Der Landkreis München ist beim Stadtradeln weit vorne dabei. Vergangenes Jahr haben fast 5500 Radfahrer fast 1,2 Millionen Kilometer zurückgelegt und damit in der Kategorie der Kommunen mit 100 000 bis 499 000 Einwohnern bundesweit Platz zwei belegt. Auch in diesem Jahr wollen wieder Teams aus 26 der 29 Kommunen mitradeln. Hartmut Schüler, der Landkreis-Beauftragte des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) beobachtet das Engagement mit Freude. Erstmals schickt seine Heimatgemeinde Straßlach-Dingharting ein Team ins Rennen. Insgesamt spricht Schüler vor allem in der Corona-Krise von einer steigenden Anzahl von Menschen, die im Landkreis mit dem Rad unterwegs sind. "Das sind sowohl Freizeitradler als auch Berufspendler", sagt er. Dass viele nach der Pandemie bei dem Umstieg bleiben, davon ist er überzeugt. Er habe das bei sich selbst festgestellt: "Wenn man erst mal mit dem Radfahren begonnen hat, will man es nicht mehr missen."

Schülers Beobachtungen entsprechen auch denen seiner Kollegen in der Stadt. "Aktuell sind in München schon rund 25 Prozent mehr Radlfahrer unterwegs, obwohl viele noch im Homeoffice sind und an Schulen und Unis kaum Betrieb ist", teilte der Münchner ADFC-Vorsitzende Andreas Groh Ende Mai zum Start einer anderen Mitmachaktion mit. "Mit dem Rad zur Arbeit" heißt die, wurde von AOK und ADFC am 1. Juni gestartet und läuft noch bis 30. September. Neu ist, dass 2020 auch Fahrten rund ums Homeoffice zählen.

Für das Stadtradeln kann man unter www.stadtradeln.de/landkreis-muenchen/ ein eigenes Team (ab zwei Personen) anmelden oder einer Mannschaft beitreten.