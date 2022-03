Die Volkshochschule Taufkirchen bietet Deutschkurse für Geflüchtete aus der Ukraine an. Am kommenden Montag, 28. März, wird dazu von 10 bis 12 Uhr ein Informationstreffen im Gebäude der Volkshochschule (Ahornring 121, Raum 3.1) stattfinden. Zu dem Treffen sind Geflüchtete selbst sowie Helfer und Helferinnen eingeladen. Es solle vor allem dem Austausch dienen, teilt die VHS mit, und es solle geklärt werden, welcher Bedarf an Deutschunterricht überhaupt vorhanden ist. Und es soll auch ein erster Kontakt zur deutschen Gesellschaft hergestellt werden. Die Volkshochschule bittet um eine Voranmeldung per Telefon (089/614 51 40) oder per E-Mail (info@vhs-taufkirchen.de). Außerdem sucht die Volkshochschule ukrainisch- oder russischsprachige Menschen aus der Region, die bereit sind, Übersetzungs- und Dolmetscheraufgaben zu übernehmen. Bei Interesse kann man sich an das Büro der Volkshochschule oder an Andreas Fischer (andreas.fischnaller@vhs-taufkirchen.de) wenden.