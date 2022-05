Die Tage des Postbank-Finanzcenters am Derbolfinger Platz in Grünwald sind gezählt.

Die Postbank am Derbolfinger Platz schließt demnächst. Die Deutsche Post braucht deshalb einen neuen Betreiber für ihre Filiale in Grünwald. Als Standort ist das Mahag-Gebäude im Gespräch.

Von Claudia Wessel, Grünwald

Die Grünwalder haben es wirklich gut mit ihrer derzeitigen Postfiliale. Sie liegt absolut zentral, nur ein paar Meter vom Derbolfinger Platz entfernt. Man kann mit wenigen Schritten ganz viel erledigen, etwa zur Apotheke gehen, dann zur Post, dort gleich noch Geld am Automaten abheben und danach gleich ins Café Lang. Allerdings wird sich das in absehbarer Zeit ändern. Die Postfiliale soll geschlossen werden, der Termin ist allerdings noch offen. "Seit zwei Jahren hängen wir in der Luft", verraten Mitarbeiter der Filiale, die seit vielen Jahren dort arbeiten, ihren Wohnort entsprechend in der Nähe gewählt haben und ihre Kunden mittlerweile sehr gut kennen. Wo sie in Zukunft arbeiten werden, steht noch in den Sternen. Auf jeden Fall nicht im Mahag-Gebäude etwa 100 Meter weiter, das für eine vorübergehende Lösung im Gespräch ist. Denn die Mitarbeiter in der derzeitigen Filiale sind für die Postbank tätig, die neue Filiale wird von der Deutschen Post betrieben werden.

Allerdings verfolgt die Deutsche Post AG seit 1995 das Konzept der Partner-Filialen. Das heißt, sie betreibt die Post-Filialen nicht selbst, sondern sucht Partner dafür. Ein solcher war in Grünwald bisher die Postbank, die dies jedoch langfristig beenden möchte. Nun muss also ein neuer gesucht werden. "Auf Partnersuche gehen wir selbst", versichert Dieter Nawrath, Pressesprecher der Deutschen Post. Gerne nehme man auf www.deutschepost.de Bewerbungen entgegen. Ob es aus Grünwald bereits solche gibt, verrät er nicht, Gerüchten zufolge ist dies jedoch bisher nicht der Fall.

Die Gemeinde hat auf jeden Fall ihren Teil zur Lösung des Problems beigetragen beziehungsweise sie ist dabei. Wie es heißt - was die Verwaltung jedoch noch nicht bestätigen möchte, da die Gespräche mit der Post noch laufen - könnte eine Filiale in einen Teil des Mahag-Gebäudes einziehen. Dieses ist nicht mehr ganz so bequem erreichbar, vor allem für ältere Menschen, die sich nur zu Fuß fortbewegen. Sie müssten dann etwa 100 Meter entlang der verkehrsreichen Südlichen Münchner Straße gehen. Dafür aber könnten sie mit dem Auto dort bequemer halten als auf dem bisherigen, sehr kleinen Parkplatz hinter der Filiale.

Dafür, dass die Anfahrtsmöglichkeiten verbessert werden, setzt sich unter anderem Gemeinderat Oliver Schmidt von den Parteifreien Bürgern (PBG) ein. Er wünscht sich, dass eine neue Zufahrt zu dem Hof des Mahag-Gebäudes geschaffen wird ebenso wie eine zweite Spur. Am vergangenen Montag im Bauausschuss habe er die Anfrage gestellt, ob dies machbar sei, berichtet er. Die Verwaltung habe ihm bereits am nächsten Tag mitgeteilt, dass schon ein Ingenieurbüro dabei sei, diese Möglichkeiten zu prüfen.

Einen möglichen Standort für die neue Filiale gäbe es also vermutlich. Bleibt die Frage nach dem Betreiber, also dem Partner. In vielen anderen Gemeinden befinden sich Post-Filialen in Edeka-Märkten. Die in Frage kommenden Räume im Mahag-Gebäude allerdings sind derzeit leer.