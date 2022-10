Die bisher an der Bezirksstraße in Unterschleißheim existierende Postagentur schließt. Die Kooperation mit einem Ladengeschäft endet einer Mitteilung aus dem Rathaus zufolge im März 2023. Deshalb hat die Stadt nun gemeinsam mit der Deutschen Post einen Aufruf gestartet, um eine nahtlose Versorgung mit den Dienstleistungen in der zentralen Einkaufsstraße in Unterschleißheim sicherzustellen. Wer Interesse hat, sein Geschäft in Kooperation mit der Post auszubauen, kann sich bei dem Unternehmen an Manfred Mayrhofer wenden. Der Vertriebsleiter ist unter Telefon 09421/987 20 09 oder per E-Mail an manfred.mayrhofer@deutschepost.de erreichbar. Auskunft gibt auch Michael Schmitt als Wirtschaftsförderer der Stadt; telefonisch unter 089/310 09 287 oder per E-Mail an wirtschaftsfoerderung@ush.bayern.de.