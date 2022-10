Von Flavia Klingenhaeger, Unterschleißheim

Die Unterschleißheimer Austropop-Cover-Band "Dr. Ösi und die Chefpartie" hat sich mit der Theatergruppe Haimhausen aus dem Nachbarort zusammengetan: Sie haben das Kult-Musical "Der Watzmann ruft" bearbeitet, mit dem Wolfgang Ambros mit seiner Truppe vor 14 Jahren schon einmal in Unterschleißheim gewesen ist. Am kommenden Wochenende bringen sie die sagenhaft komische Geschichte vom Berg, der die Menschen in seinen Bann schlägt, auf die Bühne des Bürgerhauses.

Das Stück, das der Austropop-Star Ambros in Zusammenarbeit mit Joesi Prokopetz und Manfred Tauchen in den Siebzigerjahren geschrieben hat, beschreibt ein Phänomen, das vermutlich beinahe so alt ist wie die Menschheit selbst: Ein Mann versucht einer Frau zu imponieren, überschätzt sich selbst und seine Fähigkeiten massiv und geht letztendlich an dieser Selbstüberschätzung zugrunde. Um die "Gailtalerin" zu beeindrucken, macht sich ein junger Bauer auf den Weg, den allseits gefürchteten und sogleich magisch anziehenden Watzmann zu erklimmen. Von diesem Abenteuer erhofft sich der junge "Bua" nicht nur das Erreichen des 2172 Meter hohen Watzmann-Gipfels, sondern vor allem die Erfüllung seiner Gailtalerin-Fantasien. Jedoch hat der Bauer die Rechnung ohne die dunkle Anziehungskraft des Watzmanns gemacht - sein Versuch scheitert kläglich und er kehrt nie wieder nach Hause zurück.

Detailansicht öffnen Der Watzmann ruft: das Plakat zur Aufführung im Bürgerhaus. (Foto: privat)

Martin Richmann, Schlagzeuger und mit seinen knapp über 40 Jahren das "Küken" von Dr. Ösi und die Chefpartie freut sich sehr, dass Stück in ihrer Bearbeitung "jetzt endlich auf die Bühne kommt". Aufgrund von organisatorischen Herausforderungen und der Corona-Pandemie habe es nämlich mehr als drei Jahre von der ersten Idee bis zur Aufführung gebraucht, so der Musiker. Michael Rogg, zweiter Vorsitzender und langjähriges Mitglied der Theatergruppe Haimhausen, erzählt ebenfalls, "dass das anfangs schon eine große Herausforderung für die Theatergruppe war". Erstens seien sie es nicht gewohnt, Theater zu spielen und dabei zu singen. Die zweite Herausforderung für die Mitglieder der Theatergruppe war Rogg zufolge der österreichische Dialekt. Zwar sei dieser dem Bairischen relativ ähnlich, aber im Detail dann doch sehr verschieden.

Richmann und Rogg blicken inzwischen beide äußerst zuversichtlich auf das kommende Wochenende: "Ich und wir alle freuen uns sehr, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können - und dann auch noch zusammen mit so einer besonderen Band, das ist eine große Ehre für uns", sagt Rogg. Die Aufführung am 21. Oktober ist für die Theatergruppe Haimhausen der erste Auftritt seit Beginn der Pandemie - den letzten Auftritt im März 2020 musste die Gruppe vier Stunden vor dem Beginn des Stücks absagen. Es ist also keine Überraschung, dass die Schauspieler alle voller Vorfreude auf das Wochenende sind.

Detailansicht öffnen Im Jahr 2008 waren schon Wolfgang Ambros und seine Leute mit dem Watzmann-Stück im Ballhausforum in Unterschleißheim. (Foto: Kulturforum Unterschleißheim)

Dass es überhaupt erst zu einer Kollaboration zwischen der Cover-Band und der Theatergruppe kommen konnte, verdanken die Mitglieder einem glücklichen Zufall, nämlich dem Ehrenamt von Richmann und Rogg in der Unterschleißheimer Feuerwehr. Lange performten die beiden Gruppen getrennt, ohne sich ihres gemeinsamen Potenzials bewusst zu sein. "Dr. Ösi" - im echten Leben der Unterschleißheimer Allgemeinarzt Helmut Eder - und die Chefpartie spielen seit 2014 österreichischen Pop, anfangs nur bei privaten Feiern und nach und nach bei öffentlichen Veranstaltungen. Am Anfang bestand die Band lediglich aus Sänger Eder und dem Pianisten Eugen Holzmann.

Nachdem die ersten offiziellen Auftritte des Duos ein großer Erfolg gewesen waren, stießen bald die anderen drei Mitglieder Martin Richmann (Schlagzeug), Roland Stöhr (Bass) und Peter Fischer (Gitarre) dazu. Die Theatergruppe Haimhausen bringt seit etwa 30 Jahren verschiedene Theaterstücke auf die Bühne, meist mit lokalem Bezug.

Die konkrete Idee, zusammen eine Produktion auf die Beine zu stellen, entstand schließlich im Jahr 2019. Dr. Ösi und die Chefpartie hatten laut Richmann schon lange den Wunsch gehabt, einmal das Watzmann-Album einstudieren - natürlich waren ihnen die Ambros-Klassiker ein Begriff und ihrem Publikum jedes Mal eine Freude. Lange blieb es jedoch bei einzelnen Songs des österreichischen "Rusticals". Richmann war es, der seinen Band-Kollegen schließlich vorschlug, diesen Wunsch zur Realität werden zu lassen. Die Theatergruppe war, wie Rogg erzählt, sofort Feuer und Flamme für die Idee seines Feuerwehrkollegen Richmann. Nach der Klärung vieler bürokratischer Fragen konnten die Proben des Kult-Musicals im Sommer 2021 beginnen.

Geprobt wurde die meiste Zeit über getrennt

Diese Proben verliefen größtenteils getrennt: Während die Theatergruppe sicherstellte, dass die Dialoge, Abläufe und Texte sitzen, konzentrierte sich die Band darauf, ihre Performance des Watzmann-Albums zu perfektionieren. Erst vor etwa einer Woche konnten die Schauspieler und die Band das erste Mal zusammen spielen. Beide Seiten, so Richmann und Rogg, seien "absolut begeistert" gewesen, wie reibungslos die erste gemeinsame Probe verlaufen sei. "Das Schönste ist einfach", sagt Rogg, "zu sehen, wie viel Herzblut jeder einzelne in dieses Stück steckt und was wir da Schönes auf die Beine gestellt haben". "Ja", stimmt Wichmann ihm zu, "wir sind wirklich ein tolles Team.""

Das Stück kommt am Freitag, 21., und Samstag, 22. Oktober, jeweils um 20 Uhr im Bürgerhaus Unterschleißheim auf die Bühne. Karten für das Musical können entweder im Forum Unterschleißheim oder online via München-Ticket erworben werden.