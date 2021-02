Von Anna Lea Jakobs, Garching

Früher schickten sich Schachspieler beim Fernschach über Monate hinweg Postkarten, um dem Gegner ihren nächsten Zug zu übermitteln. In der Corona-Pandemie greift der Schachclub Garching zwar nicht auf diesen postalischen Weg zurück. Seit Anfang November findet der Betrieb aufgrund der steigenden Corona-Zahlen wie schon während des ersten Lockdowns aber komplett online statt. Auch das Kinder- und Jugendtraining wird in Video-Konferenzen abgehalten. Das funktioniert, aber nicht so gut wie der Live-Unterricht.

Als Jugendleiter des Garchinger Schachvereins trainiert Helge Frowein den Nachwuchs einmal in der Woche. Vor der Corona-Pandemie gab es drei Termine, das würde sich aber online nicht mehr lohnen. Der siebenjährige Daniel James Chua, der vor etwa einem Jahr von Australien nach Deutschland gekommen ist, sitzt dann zuhause vor dem Computer und grübelt über den Schachproblemen, die Helge Frowein den Kindern vorlegt. "Wir spielen danach immer ein Mini-Turnier, meistens gegen die anderen Teammitglieder", erzählt Daniel Chua auf Englisch, denn der bayerische Vizemeister der unter Achtjährigen lernt erst seit einem Jahr Deutsch. Obwohl die offiziellen Wettkämpfe abgeblasen wurden, gibt es Online-Ersatzangebote - Turniere, Freundschaftskämpfe oder die U 12-Bundesliga. Diese seien wichtig, damit die jungen Mitglieder dem Verein in der Corona-Pandemie nicht verloren gehen und keine demografischen Lücken entstünden, sagt Frowein.

Fünf- bis sechsmal in der Woche sitzt Daniel Chua für bis zu zwei Stunden vor dem Laptop, um Schach zu spielen. Technologie sei immer zweischneidig, wirft Daniels Mutter Maureen Chua ein. Auf der einen Seite ermögliche sie zumindest etwas für die Kinder in der Corona-Pandemie. Auf der anderen Seite würden die Augen nach einer so langen Zeit vor dem Computer weh tun, und Kopfweh komme auch schon mal vor.

Im Online-Unterricht kann Helge Frowein nicht an den Spieltischen einzeln auf jedes Kind eingehen, jeden Schachzug im Auge behalten. Auch kann er schlechter kontrollieren, ob die Kinder und Jugendlichen auch wirklich dabei sind. "Die Kinder driften natürlich im Präsenzgespräch auch mal weg, aber die bleiben in meinem Raum. Am Bildschirm sind sie oft abgelenkt und surfen auf einem anderen Tab." Die Gespräche zwischen den jungen Teammitgliedern, die sonst abseits vom Lehrer auf dem Nachhauseweg stattfinden, das gemeinsame Jubeln nach einem Sieg, kurz das Mannschaftsgefühl, fehle. "Für die meisten Kinder ist es anstrengender, online zu spielen, es gibt aber auch Kinder, die es lieben", sagt Frowein. Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie könne der Verein durch aktive Jugendarbeit die Mitgliederzahlen relativ konstant halten. Manche Kinder und Jugendliche haben das Schachspielen aber aufgegeben, zu anstrengend ist das ständige Starren auf den Bildschirm.

Schon vor der Pandemie hatte Frowein mit sinkenden Zahlen bei den Mädchen zu kämpfen. In der Schach-AG, die er an der Garchinger Grundschule leitet, kriegt Frowein den sogenannten Gender-Gap hautnah mit. "Dort gibt es oft die Angeberjungs, die sagen, mein Papa ist Weltmeister und den habe ich schon zehnmal geschlagen, während die Mädchen eher zurückhaltender sind." In der Pubertät hören dann mehr Mädchen als Jungs mit dem Schachspielen auf. Frowein: "Nur bei den Anglern gibt es weniger Frauen als bei den Schachspielern."

Im März vergangenen Jahres fuhr der Schachclub Garching seinen Betrieb herunter. "Mit dem Lockdown war auch das Jugendtraining von einem Tag auf den anderen abgesagt", erzählt Frowein. In der darauffolgenden Woche organisierte er Zoom-Konferenzen, sodass der Unterricht nicht ganz wegfallen musste. Als die Lockerungen kamen, öffnete der Verein Stück für Stück und der Jugendbetrieb wurde samt bayerischen Wettkämpfen wiederaufgenommen. Dabei besprühte man die Bretter mit Desinfektionsmittel und die Maske durfte nur abgenommen werden, wenn die Spieler und Spielerinnen auf ihren Plätzen saßen.

Die Hygienevorschriften seien aber nur eine Sache der Gewöhnung, findet Frowein. "Früher hat man Schach ohne Uhren gespielt und mit ihrer Einführung musste man sich dann eben zurechtfinden. Manchmal ändert sich die Gesellschaft, die Schachregeln haben sich im Laufe der Jahrtausende immer verändert." Frowein ist sich aber sicher, dass sich die Garchinger Schachspieler in Zukunft wieder im Garchinger Bürgerhaus gegenübersitzen werden. "Schach ist eben auch ein soziales Spiel, genauso wie Menschen soziale Wesen sind", findet auch der Vereinsvorsitzende Joachim Krause. Er hofft auf eine Wiederaufnahme des Präsenzbetriebs nach Ostern.