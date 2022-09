Kinder beim Ottostraßenfest in Ottobrunn

Auch wenn das Wetter am Wochenende sich nur suboptimal präsentierte und es mitunter heftig schüttete, haben etliche Veranstaltungen mit zahlreichen Besuchern im Landkreis München stattgefunden. Beim Ottostraßenfest in Ottobrunn, das nach zwei Jahren Pause wieder gefeiert wurde, durften kleinere Gäste in der Lokomotive "Rio Grande" Platz nehmen.

Detailansicht öffnen Das "Römerbad" in Aschheim. (Foto: Claus Schunk)

Zum Tag des offenes Denkmals am Sonntag stand unter anderem das römische Landgut alias "Villa rustica" westlich des Aschheimer Aussiedlerhofs im Fokus. Die Villa ist auch unter dem Namen "Römerbad" bekannt und noch im Boden erhalten, nur das Hauptgebäude dieses Landgutes aus dem 1. bis 4. Jahrhundert nach Christus wurde in Teilen ausgegraben und wieder überdeckt. In den Führungen wurden die Geschichte des Landgutes, seiner Ausgrabung und die Überlegungen zu einer zukünftigen passenden Präsentation erläutert.

Detailansicht öffnen Grasbrunn: Tag des offenen Denkmals in St. Aegidius, Keferloh, mit Heimatpfleger Gernot Rossmanith. (Foto: Claus Schunk)

Unter dem Motto "Kultur-Spur - Ein Fall für den Denkmalschutz" waren am Tag des offenen Denkmals im Landkreis weitere kultur- und denkmalhistorische Stätten zu besichtigen, darunter auch die romanische Kirche Sankt Aegidius in Keferloh. Dort bot auch Heimatpfleger Gernot Rossmanith Führungen an.