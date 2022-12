Von Annette Jäger, Neuried

Sitzen drei ältere Herren mit schütterem Haar am Tisch beim Gläschen Wein, sagt der eine: "Weißt du noch wie der Dings mit Nachnamen hieß?" - "Bums!", antwortet der andere. "Ach ja - der Dingsbums!", fügt der Dritte zusammen. So ist das mit der Vergesslichkeit. Jeder kennt die verzweifelte Suche nach den Namen, die einem auf der Zunge liegen müssten. Wenn das Gesuche in den Hirnwinkeln keine Ausnahme ist, sondern das Gedächtnis immer löchriger wird, spricht man von Demenz. Humor kann dabei helfen, der Krankheit den Schrecken zu nehmen. So nähert sich zumindest der renommierte Cartoonist Peter Gaymann dem Thema und hat in den vergangenen Jahren eine 132 Exponate umfassende Serie aus Zeichnungen entworfen, in der er die Volkskrankheit mit einem Augenzwinkern und doch stets liebevollem Blick auf das krankhafte Vergessen in Szene setzt. In Neuried sind derzeit 26 Zeichnungen in der Ausstellung "Demensch" im Rathaus zu sehen.

Peter Gaymann, der in Schäftlarn lebt und arbeitet, und der Gerontologe-Professor Thomas Klie aus Starnberg haben die Ausstellung 2013 konzipiert. Sie wurde bereits in mehreren deutschen Städten gezeigt. Der gemeindliche Seniorenbeauftragte Andreas Kobza hat sie nun nach Neuried geholt. Die Gemeinde darf sich seit 2019 "demenzfreundliche Kommune" nennen, ein Titel den das Landratsamt vergibt und der mit dem Auftrag verbunden ist, ein soziales Umfeld für Menschen mit Demenz und deren Angehörige zu schaffen, ihnen Teilhabe am gesellschaftlichen Leben zu ermöglichen und neue, kreative Wege im sozialen Miteinander zu finden. Hier reiht sich die Ausstellung ein.

Kommt die Oma mit dem Rollator zum Pfarrer...

Desorientierung, Vergesslichkeit, die Tendenz wegzulaufen, selbst seine Liebsten nicht mehr zu erkennen - all diese Demenzsymptome hält Cartoonist Gaymann in seinen Zeichnungen mit bekannt lockerer Feder fest. Und es darf gelacht werden: Wenn die Oma mit Rollator sich nicht mehr an ihre Sünden erinnert und der Pfarrer sie einlädt, doch die vom vergangenen Jahr zu nehmen. Oder wenn der Herr Professor die getrüffelte Salami in der Bücherei einkaufen möchte. Die Krankheit ist eine Frage der Perspektive. Meist stehen die Defizite der Demenzkranken im Fokus, die Ausstellung wirbt dafür, ihre Ressourcen, auch wenn sie komisch sind, in den Blick zu nehmen.

Die Erklärtafeln zu den Cartoons, die einen Einblick in die Welt der Demenzerkrankten erlauben, sind fast als Handlungsanweisung zu lesen, wie Mitmenschen den Betroffenen begegnen sollten: einfühlsam, pragmatisch, respektvoll und mit viel Geduld. Dement sein und doch Menschen bleiben - es steckt nicht nur im Titel der Ausstellung, es ist auch deren Botschaft.

Zur Finissage am 2. Februar kommt der Künstler Peter Gaymann persönlich ins Rathaus und zeichnet einen Cartoon live, der dann signiert versteigert wird. Der Erlös geht an die Alzheimer-Gesellschaft. Die Ausstellung im Neurieder Rathaus, Hainbuchenring 9 bis 11, ist montags bis freitags von 8 bis 12 Uhr, mittwochs auch von 14 bis 18 Uhr zu sehen.