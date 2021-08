Hilfseinsatz für Hochwasseropfer in in Bad Neuenahr-Ahrweiler durch das Rote Kreuz Deisenhofen. Foto: BRK

Deisenhofener Rot-Kreuz-Helfer waren am Wochenende in Bad Neuenahr-Ahrweiler im Einsatz. Zwei Wochen nach der Hochwasserkatastrophe gibt es dort immer noch keinen Strom.

Interview von Tatjana Tiefenthal, Oberhaching

Die Schnelleinsatztruppe des Bayerischen Roten Kreuzes in Deisenhofen war am vergangenen Wochenende in Bad Neuenahr-Ahrweiler in Rheinland-Pfalz im Einsatz. Dort gibt es auch zwei Wochen nach der Überflutung weder Strom noch sauberes Wasser. Die ehrenamtlichen Helfer Gabriel Bücherl und Felix Strobel schildern ihre Erlebnisse.

Was waren Ihre ersten Eindrücke, als Sie nach Bad Neuenahr kamen?

Bücherl: Bereits von der Autobahn aus kann man die Verwüstungsschneise sehen, die sich durch den Ort zieht. Die Straßen sind staubig und in den Vorgärten liegen teilweise noch die Sandsäcke. Obwohl in den letzten zwei Wochen schon viel passiert ist, ist vieles schlichtweg kaputt und mit Schutt versehen. Das prägende Bild sind die permanent vorbeifahrenden Lkw gefüllt mit Schutt, den sie aus der Stadt bringen. Wir wurden von den Helfern, die wir ablösen sollten, herumgeführt und mit allen notwendigen Informationen versorgt. Alle wirkten sehr müde und betroffen. Das ganze Ausmaß habe ich erst nachts wahrgenommen. Durch die fehlende Strom- und Wasserversorgung ist es gespenstisch still. Wenn die Sonne untergeht, müssen auch alle Arbeiten aufhören. Die komplette Finsternis ohne Straßenbeleuchtung ist komisch. Ich bin sehr schnell in die Situation eingetaucht und habe mein Zeitgefühl komplett verloren.

Strobel: Das Wissen, dass es nach zwei Wochen trotz der vielen Hilfe und der bereits geleisteten Arbeit noch immer so aussieht, ist erschütternd.

Wie wird den Menschen konkret geholfen?

Bücherl: Bei der Essensversorgung ist vieles improvisiert. Die Lebensmittel werden von Anlaufstellen aus dem Umkreis abgeholt. In der Theorie gibt es eine übergeordnete Anlaufstelle, an die man den Bedarf meldet, aber in der Realität dauert Hilfe von Dritten zu lange. Es herrscht ein Geben und Nehmen zwischen den Hilfsorganisationen und man versucht, Probleme gemeinsam zu lösen. Beispielsweise wird der Treibstoff für die Stromgeneratoren von der Bundeswehr mit Tanklastern gebracht. Sie fahren regelmäßig durch den Ort, wer Bedarf hat, kann die Hand heben.

Detailansicht öffnen Felix Strobl, 29, studiert Autonomes Fahren. (Foto: privat)

Strobel: Täglich werden zwischen 1000 und 2500 Mahlzeiten benötigt, sowohl Frühstück, als auch warmes Essen. Gekocht wird in Feldküchen. Die Menschen sind auf eine warme Mahlzeit angewiesen, weil es diese sonst nirgendwo gibt. Samstag ist die Nachfrage besonders hoch, da viele externe Helfer anreisen. Einige älteren Menschen, die immobil sind und ohne die Aufzüge nicht aus ihren Wohnungen kommen, werden mit Essen beliefert. Außerdem gibt es am örtlichen Hospiz eine Ausgabestelle für Gegenstände des alltäglichen Bedarfs, an der die Sachspenden verteilt werden. Die Leute holen sich dort Klopapier, Zahnpasta, aber auch Kekse oder Gummistiefel. In vielen Orten haben die Geschäfte noch geschlossen und ein normales Einkaufen ist nicht möglich.

Bücherl: Hier muss ich mal anmerken: Sachspenden sind schwierig. Sie benötigen sowohl viel Platz für die Lagerung als auch viele Helfer zum Sortieren und verbrauchen daher enorm Ressourcen. Wenn kein Aufruf für konkrete Gegenstände besteht, sind Geldspenden bedeutend sinnvoller. Im Idealfall, sprich dass Geld da ist, kauft man 1000 Schlafsäcke und Hygienesets und muss diese nur verteilen. Das ermöglicht schnellere Hilfe.

Wie war die Stimmung unter den Betroffenen und den Helfern?

Bücherl: Bei uns gab es wenig Ruhephasen. Es gibt immer etwas zu tun und wir mussten Leute überreden, sich auch mal hinzulegen. Unsere Unterkunft war eine Stunde Fahrzeit entfernt. Wir, das Team aus Deisenhofen, haben uns daher entschieden, auf Feldbetten vor Ort zu schlafen. Die zwei Stunden Fahrtzeit wollten wir lieber zum Schlafen nutzen. Auch trägt man drei Tage dieselbe Einsatzkleidung, das alles war schon sehr fordernd.

Detailansicht öffnen Gabriel Bücherl, 41, (2.v. links) arbeitet im Gesundheitswesen. (Foto: BRK)

Strobel: Während des Mittagessens habe ich mich mit den Betroffenen unterhalten, da wird schnell klar, welches Schicksal sie erlebt haben. Es ist allen bewusst, dass noch eine Menge zu tun ist, aber sie lassen sich nicht unterkriegen. Es besteht viel Unsicherheit, am meisten beschäftigt die Leute, ob ihr Haus noch einmal bewohnbar sein wird oder abgerissen werden muss. Trotzdem habe ich kaum jemanden erlebt, der negativ eingestellt war oder aufgegeben hatte. Die positive Atmosphäre war auch für mich motivierend.

Wie verarbeitet man so einen Einsatz?

Bücherl: Man nimmt viele Eindrücke mit, ist froh darüber, was man alles geschafft hat und ist gleichzeitig froh, wieder wegzukommen. Wir haben den Luxus, wenn nach 72 Stunden unser Einsatz endet, die Situation wieder verlassen zu können. Den haben die Betroffenen nicht. Dass man einfach den Lichtschalter benutzen kann und das Wasser aus dem Wasserhahn trinkbar ist, ist plötzlich nicht mehr selbstverständlich. Der Rollenwechsel ins eigene Leben ist mir schwergefallen. Es hat sich angefühlt wie ein Filmriss. Die drei Tage in Bad Neuenahr waren sehr intensiv, wie in einer Blase. Und die meisten von uns sind Dienstag wieder regulär arbeiten gegangen.

Strobel: Als wir am Montagabend nach Deisenhofen zurückgekommen sind, wurden wir von Kameraden begrüßt, haben über den Einsatz geredet und sind wieder angekommen. Das ist immer ein guter Abschluss.