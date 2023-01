Und jetzt noch ein paar Forellen oder Würstchen auf den Grill legen und dann zur Abkühlung eine Runde im See schwimmen. Fast möchte man glauben, dass dieses Bild an einem lauen Abend im August entstanden ist. In Wirklichkeit zeigt es eine gemütliche Runde, die am Abend des Neujahrstages am Ufer des Deininger Weihers zusammensitzt und die Atmosphäre während des Sonnenuntergangs genießt. Es hat etwas von Lagerfeuerstimmung, dazu fehlt nur noch eine Gitarre, zu deren Klängen die Runde "Wann wird's mal wieder richtig Winter?" hätte singen können. Die Feuerschale ist dabei wohl nur optisches Beiwerk, denn frieren musste keiner ob der frühlingshaften Temperaturen mitten im Winter. Für die ganz Harten hat die Januarwärme aber auch den Vorteil, dass sie vor einem Eintauchen in den See kein Loch mehr in das Eis schlagen müssen.