31. Mai 2019, 21:55 Uhr Debatte Quote für bezahlbare Mieten

Garchings Stadträte diskutieren über die soziale Bodennutzung bei der Ausweisung von Baugebieten

Von Gudrun Passarge, Garching

Die Grünen sind ihrem Ziel, in Garching eine höhere Quote für sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) festzuschreiben, einen Schritt näher gekommen. Ihr Antrag wurde vom Stadtrat einstimmig in den Bauausschuss verwiesen. Zuvor war jedoch schon ausführlich debattiert worden. Dabei äußerten einige Stadträte Bedenken, eine Quote von 30 Prozent könne Baupläne blockieren. Bürgermeister Dietmar Gruchmann (SPD) sagte, er stehe dem Antrag "prinzipiell positiv gegenüber".

In dem Antrag hatte der Fraktionschef der Grünen im Stadtrat, Hans Peter Adolf, begründet, er sehe eine höhere Sobon-Quote als einen Weg für Garching, bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Andere Kommunen wie Oberschleißheim oder die Städte Freising und München forderten bei Baugebieten ebenfalls 30 Prozent. In der Kommunikationszone hatte Garching bereits eine Quote von 25 Prozent ausgehandelt, sie war zuvor bei nur zehn Prozent gelegen, wie der Bürgermeister betonte.

Diskutiert wurde in der Stadtratssitzung vor allem über drei Punkte der künftigen Regelung. Zum einen, wie schnell ein solcher Beschluss gefasst werden müsse und ob die laufenden Planungen von zwei Baugrundstücken in Garching auch schon betroffen seien; zum anderen, welche Baugebiete davon betroffen sind und welche Modelle die Stadt mit dem ihr zur Verfügung gestellten Wohnraum umsetzen kann.

Adolf plädierte für eine möglichst rasche Umsetzung, weil zwei Baugebiete derzeit in der Planung seien, die er schon unter den neuen Kriterien behandelt wissen wollte. Genannt wurde in der Sitzung das Bauvorhaben am Bürgerpark und das Grundstück, wo bis zum vergangenen Jahr das Autohaus Baudisch war. Der Grünen-Sprecher forderte, keine städtebaulichen Verträge abzuschließen, bevor über den Antrag abgestimmt worden ist.

Damit hatte allerdings Jürgen Ascherl Probleme. Der Fraktionschef der CSU sagte, er habe "absolut Bauchweh" mit dem Antrag, weil er fürchte, dass "bereits bestehende Maßnahmen blockiert werden". Albert Biersack (CSU) wollte wissen, ob den Investoren für die beiden Bauvorhaben schon Zusagen gemacht worden sind. "Jetzt crashen wir für zwei relativ kleine Sachen rein", kritisierte er, bezogen auf die Größe der Baugebiete. Oliver Balzer vom Bauamt bestätigte Gespräche mit den Eigentümern. Bisher sei die Quote der Kommunikationszone, also die 25 Prozent als Richtschnur angesehen worden. Wobei er später klarstellte, bei Gesprächen mit der Verwaltung bestehe kein Vertrauensschutz. Den hatten zuvor einige Stadträte eingefordert.

"Unglücklich" über den Antrag äußerte sich auch Florian Baierl, Sprecher der Unabhängigen Garchinger. Er riet dazu, nicht alles über einen Kamm zu scheren, also zu unterscheiden, ob es sich um ganz neue Baugebiete oder nur eine Baulandsmehrung auf einem Grundstück handle, bei dem eh schon Baurecht bestehe. Baierl forderte eine praktikable Lösung und bedauerte, dass die Stadt nicht zuerst ihre Erfahrungen mit den 25 Prozent sammelt. Und Ulrike Haerendel (SPD) fand, der Antrag sei, so detailliert er auch sonst ausgeführt ist, "in einem Punkt zu wenig ausführlich". Es stehe nur etwas von Wohnungen drin, die von der Stadt nach einkommensorientierten Kriterien vergeben würden, da fände sie auch andere Modelle diskussionswürdig. Aber das alles wird jetzt im Bauausschuss besprochen werden, die Sitzung ist für Dienstag, 4. Juni, um 19.30 Uhr angesetzt.