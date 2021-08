Von Iris Hilberth

Unterhachings Silberjunge ist zurück aus Tokio. Am Dienstagabend landete Lukas Dauser in München, seine Familie - allen voran Mutter Gabi und seine Verlobte Viktoria Nithack - sowie Freunde, Vertreter des Turnvereins und der Gemeinde nahmen den Medaillengewinner am Flughafen jubelnd in Empfang.

Sehr kurzfristig hatten alle erfahren, dass der Turner nach dem erfolgreichen Olympia-Finale am Barren mit der Maschine über Frankfurt um 22.10 Uhr ankommen wird. Dennoch fanden sich mehr als 50 Leute am Gate mit Plakaten und Fahnen ein, nebst Spielmannszug der Feuerwehr und der Zweiten Bürgermeisterin Johanna Zapf. "Er war sichtlich beeindruckt, als er aus der Schleuse kam", stellte Turn-Abteilungsleiter Oskar Paulicks fest.

Umarmungen und Schulterklopfen nahmen fast kein Ende. Immer wieder entdeckte Lukas Dauser in der Menge Freunde und Wegbegleiter, auch sein langjähriger Unterhachinger Trainer Kurt Szilier war an den Flughafen gekommen und ließ sich die Silbermedaille zeigen, die der Sportler bei seiner Rückkehr um den Hals trug. Die Kapelle spielte den Colonel Bogey March und alle wollten noch schnell ein Foto mit dem Olympioniken. Auch ein Video von dem Empfang landete schnell auf Youtube. Dauser hat jetzt erst einmal Urlaub, danach wird es noch einem Empfang in Unterhaching geben.