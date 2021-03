Die App für virtuelles Anzapfen, virtuelles Anstoßen und virtuellen Biergenuss gibt es noch nicht. Nur aus dem Kleinen Theater in Haar wird in diesem Jahr eine Fastenpredigt online gestreamt.

Von Iris Hilberth

Der März ist normalerweise die Zeit des Starkbiers, der Feste und des Derbleckens. Wie am Münchner Nockherberg prosten sich auch im Landkreis in vielen Gemeinden bei diesen Zusammenkünften zwischen Fasching und Ostern die Leute zu und nach dem Anzapfen steht vorne einer, der über die "Großkopferten" spottet, dass es eine Gaudi ist. In Corona-Zeiten geht das alles natürlich nicht. Getrunken werden darf eh nur zu Hause und die Reden bleiben - so sie überhaupt geschrieben wurden - in den Schubladen.

Das ist natürlich schade, aber eben nicht zu ändern. Es sei denn, man versucht es mit einer digitalen Form des Starkbierfestes wie in Haar. Dort wird kommenden Donnerstag im Kleinen Theater wie gehabt Bezirkstagspräsident Josef Mederer das erste Fass anzapfen und "Bruder Jürgen Kirner" die Politprominenz mit gewohnter Schärfe aufs Korn nehmen. Allerdings ohne Publikum. Das kann sich lediglich von zu Hause aus in den Live-Stream einloggen und auf dem heimischen Sofa statt auf der Bierbank auf die Schenkel klopfen, wenn's lustig wird. Auch das Bier muss man sich selbst zapfen. Es gibt kein Click and Collect.

Was bei einem solchen virtuellen Derblecken natürlich fehlt, ist der direkte Kontakt zum Publikum, der ja den eigentlichen Reiz der Fastenpredigt ausmacht. Wie reagiert der Derbleckte? Kann er ehrlich darüber lachen oder tut er nur so? Was ist mit denen, die sich selbst sehr wichtig in der Ortschaft nehmen, dann aber glatt in der Ansprache nicht mal erwähnt werden? Womöglich verlässt so einer dann einfach diese Videokonferenz.

Die meisten Fastenprediger und Krüglredner lassen es dieses Jahr einfach sein mit dem Derblecken. Dabei hatten sie sicher viele Ideen gesammelt und schon den Bleistift kräftig gespitzt, in einem Jahr, in dem Corona über uns kam und die Kommunalwahl stattgefunden hat. Nun müssen sie ihre nie gehaltenen Reden entweder in die Tonne treten oder in der Ablage bis nächstes Jahr aufbewahren - in der Hoffnung, dass es dann wieder Starkbierfeste gibt und die eine oder andere Pointe sich aufwärmen lässt.

Einige von ihnen haben der SZ verraten, welche verbalen Pfeile sie schon in ihrem Köcher hatten und ob sie vielleicht doch auf eine Doppelausgabe im kommenden Jahr hinarbeiten.