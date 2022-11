Von Laura Richter, Landkreis München

Die ersten Angriffe sind bereits erfolgt: In Grünwald fielen unbekannten Hackern vor ein paar Monaten Daten von Fernwärmekunden in die Hände, im Landratsamt blockierten sie zuletzt einen Server, so dass Schulen keinen Zugriff mehr auf ihre Stunden- und Lehrpläne haben. Für die Betroffenen sind die Schäden schmerzlich, im großen Ganzen aber sind die Menschen im Landkreis München bisher mit einem blauen Auge davon gekommen. Doch was ist, wenn sich Cyberattacken gegen Stromnetze, Wasserversorger und andere Teile der sogenannten kritischen Infrastruktur richten? Wie gut sind die kritischen Einrichtungen überhaupt auf solche Angriffe vorbereitet?