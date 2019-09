Immerhin hat sich Richard Raiser eine gute Portion Humor bewahrt. Als der Fraktionsvorsitzende der CSU Unterhaching am Freitagnachmittag bei der ersten von fünf Ortsteilsbegehungen im Kommunalwahlkampf plötzlich bemerkte, dass die Bürgermeisterkandidatin nicht mehr zu sehen war, fragte er in die Runde: "Wo ist denn die Renate?", um gleich selbstironisch hinterherzuschieben: "Wir müssen auf unsere Frauen aufpassen."

Denn gerade mal zwei Tage zuvor hatte Gemeinderätin Julia Mittermeier hingeschmissen, war aus Partei und Fraktion ausgetreten und macht fortan bei den Freien Wählern mit. Und weil zuvor auch Tanja Günther aus familiären Gründen das Gremium verlassen hatte, steht die CSU jetzt im Rathaus ohne Frauen da.

Nach der Wahl werde das aber wieder besser, übt sich Raiser in Optimismus. Immerhin sei die CSU bisher die einzige Partei, die mit Renate Fichtinger eine Bürgermeisterkandidatin aufstelle. Dann fällt ihm noch Josefina Koster auf Rang drei der CSU-Liste ein und Julia Probst, die sich allerdings erst auf Platz zwölf einreiht. Auch Catia Hilgart, die Initiatorin der Bürgerproteste für einen Lärmschutz an der A 995, muss sich mit Position 17 begnügen. "Es ist aber auch schwer, Frauen für eine Gemeinderatskandidatur zu gewinnen", rechtfertigte Raiser den Männerüberschuss in der CSU. "Die Grünen tun sich da vielleicht auch leichter", vermutet er.

Renate Fichtinger jedenfalls, die sich der Unterhachinger CSU ja gerade erst angeschlossen hatte, steht natürlich nicht im Verdacht, sich schon wieder vom Acker zu machen. Beim Spaziergang der CSU durch die sogenannte Kriegersiedlung westlich der St. Alto Kirche wurde die Kandidatin nur kurzzeitig vermisst, weil sie schlichtweg in der Jagdstraße in ein Gespräch vertieft war, als die anderen schon weiterzogen. Genau darum sollte es ja gehen, als man die Straßen und Wege der Gemeinde ablief. Die CSU will mit den Leuten reden.

Stolzer Verweis auf die Staatsministerin

Und doch trieben die CSU an diesem Wochenende weiterhin die jüngsten Veränderungen um. Der Vorwurf, ihr liefen die Frauen weg, wiegt schwer, sodass die Partei sich bemüßigt sah, in einer Pressemittelung einiges klar zu stellen. Darin heißt es wörtlich: "Als einzige Partei in Unterhaching dürfen wir uns daher glücklich schätzen, durch die Neugründung der Frauen Union unter Leitung von Michaela Aschberger-Hedel, der Gründerin des Frauennetzwerks Belladonna, sowie mit der einzigen Unterhachinger Bürgermeisterkandidatin Renate Fichtinger und nicht zuletzt unserer bayrischen Staatsministerin Kerstin Schreyer Frauen nicht als Quotenerfüller sondern starke Führungspersonen zu betrachten."

Als Familienpartei akzeptiere die CSU private Veränderungen, wie im Fall von Gemeinderätin Tanja Günther die Entscheidung, sich der Familie zu widmen, nicht nur urteilsfrei, sondern stärke ihr den Rücken. "Unser liberal-konservatives Weltbild führt in der Sache zu ideologiefreier Politik und erlaubt insbesondere, dass Meinungen heranreifen und sich Konstellationen ändern." Freilich war Mittermeier mit solchen Meinungsänderungen, etwa beim Bau eines teuren Lärmschutzes an der Autobahn, nicht einverstanden. Es heißt, man habe ihr den Parteiaustritt nahe gelegt.

In jenem Viertel nahe der A 995, wo Catia Hilgart viele Mitstreiter hat, war bei der Ortsteilbegehung der Lärmschutz ein Thema. Doch nur vereinzelt wurde Renate Fichtinger darauf angesprochen. Sie verwies dann auf das Wahlprogramm, in dem "geeigneter Lärmschutzmaßnahmen" verankert würden. Noch schreibt die CSU an ihrer "Vision 2030" und fordert ihre Mitglieder auf, in einem Fragebogen Prioritäten bei anstehenden Themen zu notieren.

Kandidatin Fichtinger muss allerdings bis zur Wahl im März auch noch lernen, sich in ihrer Gemeinde besser auszukennen, in der sie seit drei Jahren lebt. Hier also ist die Kinderkrippe, erfuhr sie in der St. Alto Straße, daneben ist, wie sie verwundert feststellte, in einen Doppelhaus ein weiterer Kindergarten untergebracht. Und die Lilienthalstraße? Ganz am andere Ende der Siedlung, da gehe man am besten zum Schluss hin, erklärten ihre Mitstreiter. Es war bisschen wie bei einer Schnitzeljagd, die gerne veranstaltet wird, um eine Stadt und die Leute besser kennenzulernen. Fichtinger konnte froh sein, altbekannte Unterhachinger an ihrer Seite zu haben.

Der geschmeichelte Kupka

Auch Engelbert Kupka, von 1972 bis 1990 Bürgermeister in Unterhaching, war mit von der Partie. "Wollen Sie es nicht nochmal machen?", wurde der prompt mehr als einmal bei der Ortsteilsbegehung gefragt. Man merkte, das schmeichelte ihm, wenngleich er freundlich abwinkte. Zumal Kupka in diesem Jahr seinen 80. Geburtstag feierte.

Großes Thema bei diesem Spaziergang war die Parkplatzsituation. Zu viele Autos, zu viele Anhänger und Wohnmobile, kein Durchkommen für Rettungsfahrzeuge und Müllabfuhr. Fichtinger hörte zu und notierte alles eifrig. Lösungen hatte sie an diesem Nachmittag noch keine im Gepäck.