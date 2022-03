Von Stefan Galler, Sauerlach

Erstmals seit drei Jahren trafen sich die Delegierten aus allen Teilen des Landkreises wieder - 175 Stimmberechtigte waren gekommen und zwar aus sämtlichen 29 Kreiskommunen. Und so spürte man eine - je nach gegenseitiger Sympathie mehr oder weniger große - Wiedersehensfreude unter den Christsozialen. Die große Spannung jedenfalls kam nicht auf am Montagabend im Landgasthof Schmuck im Sauerlacher Ortsteil Arget. Das lag einerseits daran, dass die Wahlergebnisse beim Spitzenpersonal sehr klar ausfielen. Und andererseits an einem Kniff der Spitze des CSU-Kreisverbands, der Gevatter Zufall weitgehend aussperrte: Zur Abstimmung kamen wohltemperierte Kandidatengruppen, ausgewogen nach regionalen Gesichtspunkten und auch in Sachen Geschlecht und Alter. Kampfkandidaturen gab es nicht.

Der CSU-Kreisvorsitzende, Bundestagsabgeordneter Florian Hahn aus Putzbrunn, hatte ebenfalls ohne Gegenkandidaten wenig zu befürchten. Und es kam wie erwartet: Von den 159 gültigen Stimmen, die abgegeben wurden, waren 146 Ja-Stimmen für Hahn, 13 Delegierte stimmten gegen ihn. Ein sattes Ergebnis von 91,8 Prozent. Die Unterhachinger Landtagsabgeordnete Kerstin Schreyer, 2015 in einer Kampfabstimmung um den Kreisvorsitz gegen Hahn unterlegen, gratulierte als Erste.

Der Schatzmeister hat sich nach Chile abgesetzt - aber nur in den Urlaub

Die vorderste Garde der Kreis-CSU war fast vollständig in Arget erschienen, Landrat Christoph Göbel etwa führte als Wahlleiter launig durch den Abend. Vermisst wurde von den Mandatsträgern lediglich der frühere Kreischef Ernst Weidenbusch, der sich in seiner Eigenschaft als Vorsitzendes des Bayerischen Jagdverbands (BJV) entschuldigen ließ, weil am Samstag seine Wiederwahl stattfinden soll und am Montag parallel "eine Bezirksversammlung im Fränkischen" stattfand, wie Hahn verkündete, ohne diese Priorisierung zu werten. Ein paar Delegierte fehlten wegen einer aktuellen Corona-Infektion, ausgerechnet Schatzmeister Volker Rhein dagegen hatte sich nach Santiago de Chile abgesetzt - selbstverständlich nur auf Urlaub. Für Heiterkeit sorgte seine Fernreise dennoch.

Und so ging es harmonisch und trotz Pandemie ohne Berührungsängste durch die Tagesordnung, Hahn erinnerte in seinem Rückblick, der die vergangenen drei Jahre umfasste, auch an den Bundestagswahlkampf 2021 und seine Rivalität mit dem Sauerlacher Grünen Anton Hofreiter. Damals habe es kurz vor der Wahl "auch medialen Druck" gegeben, weil Hofreiter in den Umfragen angeblich knapp an ihm dran gewesen sei: "Und dann haben wir mit 19,5 Prozent Vorsprung gewonnen", rief Hahn unter dem Applaus seiner Parteifreunde aus.

Ulrike Beck und Katrin May erhalten für ihre treuen Dienste für die Partei die erstmals verliehene Silberne Raute

Auch den Krieg in der Ukraine sprach Sicherheitsexperte Hahn an, der sogar SPD-Bundeskanzler Olaf Scholz zitierte ("Zeitenwende") und das 100-Milliarden-Euro-Paket für die Ertüchtigung der Bundeswehr lobte: "Sicherheit haben wir nur, wenn Putin weiß, mit wem er sich anlegt, wenn er die Hand nach der EU oder Nato-Gebiet ausstreckt."

Nachdem in umfangreichen Wahlvorgängen die Riege der stellvertretenden Kreisvorsitzenden (Maximilian Böltl, Karin Hobmeier, Stefan Kern, Marianne Hellhuber, Nicola Gehringer), Schatzmeister (Volker Rhein), Schriftführerin (Annabella Wünsche) und Digitalbeauftragter (Stefan Krimmer) sowie 18 weitere Vorstandsmitglieder und zwei Kassenprüfer, wegen der coronabedingten Verschiebung der Wahl für nur ein Jahr ins Amt gehievt worden waren (die nächste Versammlung mit Wahlen findet turnusmäßig schon 2023 statt), gab es noch zwei besondere Ehrungen: Erstmals verlieh der Kreisverband die "Silberne Raute", die von der Partei 2015 eingeführt worden war: Die Sauerlacherin Ulrike Beck und Katrin May aus Feldkirchen erhielten die Auszeichnung für ihre jahrzehntelange Tätigkeit in der Partei in verschiedenen Ämtern, Hahn bezeichnete sie als "Herzblut-CSU-lerinnen ohne Ideologie, aber mit gesundem Menschenverstand".