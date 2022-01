Von Stefan Galler, Putzbrunn

Viel ist nicht zu hören in diesen Tagen von den politischen Protagonisten im Landkreis München. Neujahrsempfänge finden, wenn überhaupt, ausschließlich als virtuelle Veranstaltungen statt, auch Einladungen der Parteien zu speziellen Anlässen gibt es kaum. Zu sehr hat die hochansteckende Omikron-Variante das öffentliche Leben im Griff. Der CSU-Kreisverband München-Land zum Beispiel hat daher noch immer keinen neuen Termin für die im November kurzfristig abgesagte Delegiertenversammlung mit Neuwahl des Vorstands benannt. Ohnehin steht nur ein einziges Event auf der Webseite der Landkreis-CSU in der Terminspalte: der Politische Aschermittwoch am 2. März - gemeint ist die bayernweite Veranstaltung in Passau.

Florian Hahn, der Bundestagsabgeordnete und CSU-Kreisvorsitzende aus Putzbrunn, hadert mit dieser Situation: "Alles ist seit zwei Jahren wirklich sehr schwierig", sagt er auf Nachfrage. "Durch Corona sind wir weiterhin gezwungen, auf digitale Formate zu setzen." So würden sich die jeweiligen Arbeitsgruppen regelmäßig virtuell zusammenfinden, beispielsweise kommende Woche, wenn der frühere CSU-Kreischef Ernst Weidenbusch von der Klausurtagung der Landtagsfraktion berichten wird.

Die ausstehende Delegiertenversammlung werde man nachholen, so bald es die epidemische Lage "verantwortbar" erlaube, sagt Hahn, der ebenso wie seine Stellvertreter Stefan Kern, Maximilian Böltl, Marianne Hellhuber und Betina Mäusel bis zur nächsten Wahl laut Satzung regulär im Amt bleibt - "nicht nur kommissarisch", wie der Putzbrunner betont.

Seine kommunalpolitischen Ziele für das neue Jahr hängen ebenfalls eng mit der Pandemie zusammen. Es gehe einerseits darum, nach Corona die volle Arbeitsfähigkeit aller Gremien wieder herzustellen. "Und dazu wollen wir die Arbeit unserer vielen erfolgreichen Bürgermeister stärker nach außen bringen und mit der Bevölkerung interagieren." So hofft Hahn, dass etwa auch das CSU-Sommerfest 2022 wieder stattfinden kann. "Und ich habe noch so viele Ehrungen nachzuholen. Wird Zeit, dass das alles wieder geht."