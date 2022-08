Von Christian Dreßel, Unterschleißheim

Dass Cricket - nach Fußball der zweitpopulärste Sport der Welt - auch in Deutschland eine lange Tradition hat, wissen die wenigsten. Tatsächlich liegen die Anfänge des Schlagballspiels auf deutschem Boden bereits mehr als 130 Jahre zurück. Damals gründeten in Berlin lebende Engländer den Deutschen Fußball- und Cricket Bund (DFuCB), einen der Vorgängerverbände des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Heute schließen sich vor allem Flüchtlinge den noch überschaubaren Cricket-Vereinen hierzulande an. Auch der SV Lohhof hat seit Januar 2021 eine eigene Abteilung. Deren Leiter Prafull Toke ist froh, in dem Unterschleißheimer Stadtteil eine langfristige sportliche Heimat gefunden zu haben.

Zuvor waren er und seine Mitstreiter bereits bei einem Verein im Münchner Stadtgebiet, doch die Mitgliederzahlen stiegen stetig. "Die Sportart wächst rapide. Wir haben dann einen Sportplatz gesucht, auf dem alle spielen können", sagt der 38-jährige Inder, in dessen Heimat Cricket wie in vielen anderen Ländern des Commonwealth Volkssport ist. Beim SV Lohhof teilt sich die Abteilung nun den Rasenplatz mit den Fußballern, für Training und Spiele wird die Pitch, der helle Streifen der im Zentrum des Cricket-Sports steht, auf dem Feld ausgerollt. Es ist ein spezialangefertigter Kunststoffteppich. Normalerweise ist die Pitch fest in den Rasen integriert, doch dann könnten die Fußballer des SV Lohhofs das Feld nicht mehr nutzen. "Wir müssen natürlich Kompromisse eingehen", erklärt Toke und schiebt aber hinterher, dass die aktuelle Situation etwa Fußball ohne Linien gleiche.

Den Vergleich mit der einzigen Sportart, die weltweit noch beliebter ist als das Cricket, sucht der Mann, der von München aus für eine 3D-Druckerfirma im Vertrieb arbeitet, gerne. Der Fußball, so Toke, setze eine Topathletik voraus. Das sei beim Cricket anders. Sowohl große als auch kleine, leichte wie schwere Spieler hätten den Sport bereits dominiert. "Cricket ist etwas für jedermann", sagt er deswegen.

Alles andere als jedermann kennt sich mit dem Regelwerk der Sportart aus. Auch das Präsidium des SV Lohhof musste sich erst einmal mit den Spielregeln vertraut machen, wie Vereinschefin Brigitte Weinzierl bestätigt. Dafür fand vor dem Anschluss der Abteilung an den 4000 Mitglieder starken Verein zunächst einmal ein Austausch mit dem Team um Toke statt.

Detailansicht öffnen Ball, Handschuhe, Schläger. Das Sportgerät ist den wenigsten bekannt, und so verhält es sich auch mit dem Regelwerk. (Foto: Alessandra Schellnegger)

Das Schlagballspiel wird mit zwei Mannschaften zu je elf Spielern gespielt. Jedes Team ist abwechselnd eine Feld- und eine Schlagpartei. Pro Runde, auch Inning genannt, stehen sich zwei Spieler der schlagenden Mannschaft sowie elf Spieler der werfenden Mannschaft auf einem üblicherweise ovalen Feld gegenüber. Im Battle stehen sich ein Bowler (Werfer) und die Batsmen (Schlagmänner) gegenüber. Ziel des Werfers ist es, mit dem Ball eines der beiden Wickets zu treffen und zu zerstören. Das Wicket ist eine Holzkonstruktion aus drei Längsstäben und zwei Querstäben. Der Batsman hat dagegen die Aufgabe, den Ball mit dem Schläger möglichst weit über das Spielfeld zu schlagen. Solange der Ball nicht zurück bei einem der Wickets ist, versucht er so oft es geht, zwischen diesen hin- und herzulaufen. Jeder erfolgreiche Run bedeutet Siegpunkte. Aufgabe des Feldteams ist es, den Ball möglichst schnell wieder zu erlangen und ein Wicket einzuwerfen.

Ist der Batsman noch unterwegs, während ein Feldspieler das Wicket trifft oder sein weggeschlagener Ball wird direkt aus der Luft gefangen, ist er "aus" und wird durch einen anderen Schlagmann ersetzt. Dieser Ablauf wird so lange wiederholt, bis alle Schlagmänner ausgeschieden sind. Dann ist ein Durchgang (Inning) zu Ende und die Teams wechseln die Parteien. Ein Partie Cricket in der Schnellvariante, die auch der SV Lohhof spielt, dauert rund drei Stunden.

Neun Stunden sind schnell vorbei

Meistens finden zwei Spiele direkt hintereinander statt, mit Pausen und Auf- und Abbau der Spielfläche sind Toke und seine Mitspieler meist neun Stunden beschäftigt. An ihrer Hingabe zum Cricket ändert dieser hohe Zeitaufwand nichts. Der Aufschwung der Nischensportart in Lohhof hat sich längst auch qualitativ bemerkbar gemacht. Ein ehemaliger deutscher Nationalspieler gehört zum Kader, ein weiterer ist auf dem Sprung ins Nationalteam. Außerdem hat der SV Lohhof bereits in seiner Premierensaison das Halbfinale der Bayerischen Meisterschaft erreicht. Nicht nur auf dem Spielfeld hat die Abteilung mittlerweile ihren Platz gefunden, sondern auch daneben. "Die Integration der vielen Spieler mit Migrationshintergrund ist ganz in Sinne unseres Vereins und ohne Probleme gelungen", freut sich Vereinspräsidentin Weinzierl.

Lobende Worte hat sie auch für Toke. Er sei ein sehr engagierter Abteilungsleiter, der viel Zeit, Energie und Engagement in die neue Abteilung investiert habe. Der wiederum sieht seine Arbeit noch nicht getan. Vielmehr will er das Cricket rund um München herum weiter etablieren. Er legt das Hauptaugenmerk dabei auf die Jugendarbeit. Deshalb geht die Abteilung gezielt in Schulen, bietet dort Workshops an. "Die Regeln sind zugegebenermaßen nicht ganz einfach, aber es ist eine wunderbare Sportart. Es gibt Höhen und Tiefen wie im Leben", schwärmt der 38-Jährige. Die besonderen Bewegungsabläufe seien für die einheimischen Schulkinder oft ungewohnt, erzählt der Abteilungsleiter. Doch die Schüler stünden der neuen Sportart sehr offen gegenüber. Mit der Bavarian International School in Haimhausen, die eine Jugendgruppe aufbauen will, ist eine Kooperation geplant.

Toke hofft, dass die Abteilung weiter wächst, aktuell hat der SV Lohhof zwei Mannschaften im Spielbetrieb. Den anderen Sparten wolle man sich bald persönlich vorstellen, ein Tag des Kennenlernens musste 2021 Corona-bedingt noch verschoben werden. Neben der Vorstellung der Regeln soll dann auch die die Grundausrüstung eines Cricket-Spielers präsentiert werden. Sie besteht aus Beinschützer, einem Schläger, Handschuhen und einem Helm. Das alles ist für rund 200 bis 300 Euro erhältlich. Eine besondere Ehre wird den Lohhofern am 15. August zuteil. Zum 75. Jubiläum der Unabhängigkeit Indiens - neben Toke stammen auch die meisten Spieler aus dem Land - dürfen die SVler unter Schirmherrschaft des Ministerpräsidenten das traditionelle Cricket-Spiel im Englischen Garten organisieren. Ein weiterer Schritt ins Rampenlicht - ganz nach dem Geschmack des ehrgeizigen Abteilungsleiters.