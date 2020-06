Das Infektionsgeschehen im Landkreis München bewegt sich weiterhin auf niedrigem Niveau. Von Freitag auf Samstag bestätigte das Landratsamt drei neue Erkrankungen mit Covid-19, von Samstag bis Montag (Stand: 12 Uhr) kam aber kein weiterer Fall hinzu. Montagmittag waren damit aktuell noch zwölf Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert. Seit Beginn der Aufzeichnungen am 4. Februar sind im Landkreis München damit insgesamt 1436 Menschen an Covid-19 erkrankt, 1340 von ihnen gelten mittlerweile als wieder genesen. Darin enthalten sind alle Erkrankten, bei denen der Beginn der Quarantäne zwei Wochen oder länger zurückliegt. Die tatsächliche Krankheitsdauer kann allerdings variieren. Seit 26. März sind außerdem 84 Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus dokumentiert. Die meisten Erkrankungen gibt es mit 610 bestätigten Fällen in der Altersgruppe der 35- bis 59-Jährigen, bei den 15- bis 34-Jährigen sind es 357 Infizierte, im Alter von 60 bis 79 Jahren sind 219 Menschen erkrankt, bei den noch älteren sind es 185 Infektionen und bei den unter 15-Jährigen 65 bestätigte Fälle.

In der Gemeinde Unterhaching gab es mit 162 bestätigten Fällen die meisten Erkrankungen. Dort war vor allem das Alten- und Pflegeheim Sankt Katharina Labouré stark von der Pandemie betroffen, im Zusammenhang mit dem Coronavirus starben dort bisher 19 Menschen. Die zweitmeisten Fälle gab es in der Stadt Unterschleißheim (146), gefolgt von der Gemeinde Planegg (87). In Straßlach-Dingharting (elf Fälle) und Grasbrunn (13) gibt es die wenigsten Fälle.