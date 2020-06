Das Landratsamt hat am Dienstag sechs weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis München gemeldet. Bei den Verstorbenen handelt es sich laut Angaben des Gesundheitsamtes um drei Männer und drei Frauen im Alter von Mitte 80 bis Ende 90; alle sechs waren Bewohner in Pflegeeinrichtungen und sind im Zeitraum von April bis Mai gestorben. Laut Landratsamt bestanden teils erhebliche multiple Vorerkrankungen. Damit erhöht sich die Zahl der Pandemie-Opfer im Landkreis auf 90. Die verzögerte Aufnahme der Toten hängt mit der Systematik zusammen, mit der die Statistik erstellt wird. Das Gesundheitsamt nimmt die im Zusammenhang mit einer Erkrankung an Covid-19 Verstorbenen erst dann offiziell auf, wenn eine Meldung gemäß des Infektionsschutzgesetzes vorliegt, also bei einer nachträglich erfolgten medizinischen Untersuchung eine Infektion mit dem Coronavirus tatsächlich festgestellt worden ist.

Das Infektionsgeschehen im Landkreis bewegt sich indes weiterhin auf niedrigem Niveau. Von Montag auf Dienstag (Stand:12 Uhr) meldet das Landratsamt lediglich eine bestätigte Neuerkrankung, damit waren zu diesem Zeitpunkt aktuell zwölf Menschen offiziell infiziert. Insgesamt wurden seit 26. März 1437 Infektionsfälle dokumentiert, die Zahl der statistisch wieder Genesenen liegt bei 1335.