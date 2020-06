Im Landkreis München sind von Montag auf Dienstag vier neue Infektionen mit dem Coronavirus bestätigt worden. Die Zahl der Patienten, die aktuell an Covid-19 erkrankt sind, betrug am Dienstag aber wie am Montag nur elf. Das liegt daran, dass Infizierte 14 Tage nach Beginn der Quarantäne als genesen gelten und in der Statistik nur noch in der Gesamtzahl der Infektionen aufscheinen, die seit Bestätigung des ersten Falles am 4. Februar gemeldet wurden. Die lag am Dienstagmittag bei 1432. 84 der Erkrankten sind gestorben, 1337 werden als statistisch genesen geführt. Am meisten Infizierte gab und gibt es in der Altersgruppe 35 bis 59 Jahre (608 Fälle), gefolgt von den 15- bis 34-Jährigen (355) und den 60- bis 79-Jährigen (219). 185 Infizierte sind älter als 80, 48 zwischen fünf und 14 und 17 noch jünger.