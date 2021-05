Schulen in Quarantäne: 0; +/- 0

Nachbarschaftshilfen kämpfen in der Pandemie mit Engpässen

Die Arbeitsgemeinschaft der Nachbarschaftshilfen zieht nach mehr als einem Jahr Corona eine durchwachsene Bilanz. Schwierige Herausforderungen seien zu meistern gewesen, aber es seien auch neue Projekte entstanden. Besonders betroffen sei das bürgerschaftliche Engagement in den 15 Mitgliedsorganisationen im Landkreis. Konnte die Arbeitsgemeinschaft im Jahr 2019 noch rund 146 000 ehrenamtlich geleistete Stunden verzeichnen, so waren es voriges Jahr nur annähernd 92 000 - ein Rückgang um rund ein Drittel. Die Sorge vor einer Ansteckung habe besonders ältere Ehrenamtliche verunsichert und von ihren Tätigkeiten abgehalten. So mussten gerade kleinere Nachbarschaftshilfen Angebote einstellen. Dazu kamen zeitweise Schließungen ganzer Ressorts aufgrund der Lockdowns oder hoher Inzidenzzahlen.

Dennoch seien auch 92 000 Stunden eine immense Leistung, stellt Andrea Schatz, die Sprecherin der Arbeitsgemeinschaft, fest. "Ohne sie wären 54 weitere Mitarbeiterinnen nötig gewesen." Gerade während der Corona-Pandemie hätten zudem viele Menschen den Wert ihrer Nachbarschaftshilfe erkannt, sie schätzten das vielfältige und flexible Angebot, das geleistet wird. Bei den fest angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern verzeichneten die Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft einen leichten Anstieg um 5500 Stunden auf insgesamt 567 655 Stunden. Dabei wechselten immer mehr Minijobber und Ehrenamtliche in ein fest angestelltes Arbeitsverhältnis. Gründe seien die zunehmende Professionalisierung, die sich besonders bei den größeren Nachbarschaftshilfen immer deutlicher zeige. So kamen auf die 745 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aller Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft 420 Festangestellte und 325 Minijobber.

Von der Pandemie besonders betroffen war und ist immer die Kinderbetreuung. Die ausgefallenen Faschingsferien stellten Kinder- und Schülerbetreuungsteams vor personelle Herausforderungen, Gleiches gilt für die Notbetreuungen wegen sich immer wieder ändernden Kriterien. Fehlende Elternbeiträge erschwerten die Situation der Vereine zusätzlich. Im Seniorenbereich mussten beliebte Treffs gestrichen oder zumindest abgeändert werden. Aber aus der Not entstanden auch neue Projekte. So rief die Nachbarschaftshilfe Garching im Dezember zum Projekt "Kochen für Senioren" auf, die Awo Ottobrunn-Hohenbrunn-Neubiberg hat den "Freutag" ins Leben gerufen und in Taufkirchen wurden Telefonpatenschaften gegen die Einsamkeit eingerichtet.