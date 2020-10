Die Corona-Lage hat sich im Landkreis München am Wochenende stabilisiert. Von Samstag auf Sonntag wurden fünf weitere Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus bestätigt, teilte das Landratsamt mit (Stand: 4. Oktober, 13.45 Uhr). Von Donnerstag auf Freitag waren noch 15 neue Infektionen gemeldet worden, von Freitag auf Samstag acht. Zwei der neuen Fälle kommen aus Baierbrunn, jeweils ein Fall wurde aus Ottobrunn, Taufkirchen und Oberschleißheim gemeldet. Aktuell sind 155 Personen im Landkreis München infiziert. Damit gibt es seit Meldung des ersten Falls am 4. Februar 2020 insgesamt 2138 bestätigte Infektionsfälle. Der aktuellste vom Bayerische Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) veröffentlichte Sieben-Tage-Inzidenzwert für den Landkreis stammt vom Freitag und beträgt 24,94. belo

Von Claudia Wessel, Landkreis

Infizierte, positive Tests - das sind die Informationen, die täglich aus der Gesundheitsbehörde kommen. Die Zahlen steigen oder fallen, doch was sich alles hinter diesen verbirgt, kann man nur erahnen, die Krankheitsgeschichten, die damit zusammenhängen, bleiben im Dunkeln: Wie viele positiv Getestete sind krank, wie viele sind schwer krank, wie viele mussten ins Krankenhaus, wie viele haben keinerlei Symptome?

Für die vergangenen zwei Wochen beantwortet diese Fragen auf SZ-Nachfrage die Pressesprecherin des Landkreises, Christina Walzner: In den vergangenen zwei Wochen wurden insgesamt 211 Personen als infiziert gemeldet. Davon gaben 133 Personen an, Covid-19-typische Symptome zu haben. 78 Personen gaben an, symptomlos zu sein oder zumindest keine Symptomatik zu haben, die für Covid-19 bedeutsam ist.

"Im Krankenhaus befinden sich nur äußerst wenige Infizierte", so Walzner. Eine statistische Auswertung über Hospitalisierungen beziehungsweise intensivmedizinische Betreuung liege dem Gesundheitsamt aber nicht vor, da es keine Meldepflicht für stationäre Aufnahmen gebe. "Erst der Tod zählt wieder zu den meldepflichtigen Ereignissen", so Walzner. Auch warum das Gesundheitsamt keine Informationen über die Anzahl der Personen hat, die aufgrund einer Covid-19-Erkrankung ins Krankenhaus mussten, erklärt Walzner: "Schwere Krankheitsverläufe mit Hospitalisierungen beginnen oftmals in der zweiten Woche der Infektion. Wird ein Patient ins Krankenhaus eingewiesen und eventuell sogar intensivmedizinisch betreut, dauert seine Behandlung in der Regel solange an, dass er nach Genesung nicht mehr ansteckend ist."

Das jeweilige Krankenhaus trage Sorge dafür, dass Patienten erst dann entlassen würden, wenn sie nicht mehr infektiös seien. Damit sei das Gesundheitsamt nicht mehr zuständig, denn: "Zentrale Aufgabe des Gesundheitsamts ist der Infektionsschutz. Um die Verbreitung des Virus zu stoppen, müssen Infizierte schnellstmöglich über Quarantänemaßnahmen informiert, Kontaktpersonen ermittelt und ebenfalls in Quarantäne geschickt sowie weitere Maßnahmen zur Eindämmung des Virus ergriffen werden." Eine mögliche Hospitalisierung sei für die Verbreitung des Virus nicht relevant, teilt Walzner mit, deshalb unterliege sie nicht der Meldepflicht.