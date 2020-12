Im Landkreis sind vier weitere Menschen nach einer Corona-Infektion gestorben. Laut Landratsamt waren die Patienten, drei Frauen und ein Mann, zwischen Ende 70 und Anfang 90. Zwei starben im Krankenhaus, zwei wohnten in einer Pflegeeinrichtung im Landkreis München. Bei ihnen waren nach Angaben des Landratsamtes diverse Vorerkrankungen bekannt. Die Gesamtzahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus im Landkreis erhöht sich damit auf 133.

Von Montag- bis Dienstagnachmittag wurden laut Landratsamt 85 Neuinfektionen im Landkreis bestätigt. Die meisten Neuinfektionen, nämlich zwölf, werden erneut aus Haar gemeldet, wo sich auch das landkreisweite Testzentrum befindet. Jeweils acht neue Fälle gibt es in Planegg und Ottobrunn. Die übrigen verteilen sich auf nahezu alle anderen Städte und Gemeinden des Landkreises. Insgesamt sind seit Beginn der Pandemie inzwischen 7196 Infektionen nachgewiesen worden. 620 Patienten gelten aktuell als infiziert, 6445 als statistisch genesen.

Der Inzidenzwert, der die Infizierten je 100 000 Einwohner in den letzten sieben Tagen angibt, lag laut Robert-Koch-Institut (RKI) am Dienstag bei 156,9, nach 154,4 am Montag und 151,5 am Sonntag. Insgesamt haben sich in der abgelaufenen Woche 550 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus angesteckt.