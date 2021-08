Von Martin Mühlfenzl, Landkreis

Die Sieben-Tage-Inzidenz wird künftig ihre Bedeutung als wichtigster Faktor für Einschränkungen verlieren. So hat es die Staatsregierung verfügt. Stattdessen soll künftig die Hospitalisierung in den Krankenhäusern, also die Belegung der Betten vor allem auf den Intensivstationen, als maßgeblicher Faktor für Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie herangezogen werden. Wie aber kann diese Hospitalisierungsrate für den Landkreis München ermittelt werden, der ja über kein eigenes Klinikum verfügt?

Das Landratsamt verweist auf die Verordnung des Bundesministeriums für Gesundheit vom 11. Juli zur Erweiterung der Meldepflicht im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes bei Hospitalisierungen. Diese Verordnung, so Landratsamtssprecherin Franziska Herr, verpflichte sowohl den Mediziner, der in der Klinik die Einweisung feststellt, als auch den leitenden Arzt des Krankenhauses oder in einem anderen Krankenhaus mit mehreren selbständigen Abteilungen den leitenden Abteilungsarzt, eine Hospitalisierung in Bezug auch eine Covid-19-Erkrankung mit einem einheitlichen Formular an das für den Wohnort respektive ständigen Aufenthaltsort zuständige Gesundheitsamt zu melden. Einfach ausgedrückt: Alle Fälle einer Coronainfektion, die im Krankenhaus behandelt werden, erreichen auch das zuständige Gesundheitsamt. Seit Mitte Juli werde dies praktiziert, so Herr, und aus diesen Zahlen könne auch eine Hospitalisierungsrate ermittelt werden: Für den Landkreis München ermittelte die E-Health-Software Sormas seit dem 10. August insgesamt vier Fälle, die stationär aufgenommen werden mussten, bei 292 nachgewiesenen Infektionen. Dies entspricht einer Hospitalisierungsrate von etwa 1,4 Prozent.

Aufgrund der engen Verflechtungen zwischen Landkreis und Landeshauptstadt wäre auch eine gemeinsame Vorgehensweise denkbar, wenn es um Corona-Schutzmaßnahmen geht. Hierzu heißt es aus dem Landratsamt allerdings, dass bislang noch keine Entscheidung zum Einsatz beziehungsweise zur Ausgestaltung der Hospitalisierungsrate getroffen worden sei.

Die engen Verflechtungen gibt es auch im medizinischen Bereich: Der Landkreis war einst im Besitz von zwei Kliniken: Die Kreiskrankenhäuser München-Pasing und München-Perlach. Beide Kliniken wurden im Jahr 2004 allerdings an die Rhön-Kliniken verkauft; die medizinische Versorgung der Menschen im Landkreis wird, wie gesetzlich geregelt, über die sogenannte Krankenhausumlage finanziert. Diese beträgt derzeit mehr als 15 Millionen Euro im Jahr und ist zuletzt immer wieder stark angestiegen.

Derweil werden im Landkreis weiter steigende Infektionszahlen vermeldet. Von Montag auf Dienstag gibt das Landratsamt die Zahl der dokumentierten Neuansteckungen mit 45 an, ein Wert der zuletzt Anfang Mai erreicht worden war. Über das Wochenende hatte das Landratsamt 77 Neuinfektionen bestätigt. Auch die Sieben-Tage-Inzidenz steigt kontinuierlich von 44,5 am Montag auf 46,8 am Dienstag. Ähnliche Werte gab es ebenfalls zuletzt im Mai.

Der Fokus bei der Pandemie-Bekämpfung liegt weiterhin auf der Impfkampagne. Nun werden in den Impfzentren des Landkreises sowie durch mobile Teams Impfauffrischungen für bestimmte Personengruppen angeboten. Die Grundvoraussetzung hierfür ist, dass die erste Impfung mindestens sechs Monate zurückliegt. Primär, heißt es aus dem Landratsamt, liege die Aufmerksamkeit vor allem bei den Pflege- und Behinderteneinrichtungen. Die Vorbereitungen für die dritte Impfung der Bewohner dort liefen bereits, die Impfzentren stünden in Kontakt mit den Einrichtungen. Privatpersonen sollen vorrangig über ihren behandelnden Hausarzt die Booster-Impfung erhalten. Sie können sich aber auch an eines der vier Impfzentren in Haar, Unterschleißheim, Oberhaching oder Planegg wenden und einen Termin vereinbaren.