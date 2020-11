Die Brüder Thomas und Martin Buschek stellen im Unterschleißheimer Gewerbegebiet Geräte her, die Raumluft reinigen. In der Corona-Pandemie sind diese vor allem für Schulen gefragt, in denen schlecht gelüftet werden kann

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Von heute auf morgen sind Thomas und Martin Buschek aus Unterschleißheim zu großen Hoffnungsträgern geworden, wenn es darum geht, Schulen und Kindergärten auch in der kalten Jahreszeit offen zu halten. Sie stellen Luftfiltergeräte her, die Studien zufolge die Viruslast in geschlossenen Räumen signifikant senken können. Das könnte entscheidend werden, wenn es bei Minusgraden schwierig wird, alle 20 Minuten komplett durchzulüften. Derzeit arbeiten die Brüder daran, die Geräte für den Einsatz im Unterricht leiser zu machen und zu optimieren.

Seit das Ergebnis einer Untersuchung der Bundeswehruniversität in Neubiberg Mitte August bekannt geworden ist, in der die Forscher recht deutlich erklärt haben, dass solche Geräte wirksam sind, hat die Debatte über den nachträglichen Einbau von Luftfiltergeräten rasant Fahrt aufgenommen. Gemeinden wie Neubiberg und Hohenbrunn haben bereits Beschlüsse gefasst und Geräte bestellt. Der Landkreis stattet die weiterführenden Schulen ebenfalls aus. Dabei kam bisher vor allem die Firma Trotec aus Heinsberg bei Aachen zum Zug, die die Studie der Neubiberger Uni mit finanziert hat und die auch die Geräte stellte, die bei den Versuchen eingesetzt wurden. Thomas Buschek, 35, kritisiert die Fixierung auf einen Hersteller und eine Studie. Andere Untersuchungen zeigten, "dass 90 Prozent der Geräte, die auf dem Markt sind, viel zu laut sind". Es seien "flüsterleise" Anlagen notwendig, um in Unterrichtsräumen eingesetzt werden zu können. Um das zu erreichen, arbeite man daran, "die Luftströme zu optimieren in dem Gerät".

Die Buschek-Brüder haben testweise am Mittwoch vor den Herbstferien in zwei Klassenzimmern der Johann-Schmid-Grundschule Geräte aufgestellt. Ein Boardinghaus und eine Behindertenwerkstätte sollen sie demnächst ausstatten. Stadt- und Gemeinderäte aus Unterschleißheim, Oberschleißheim, Haar und Feldkirchen standen bei ihnen in der Halle im Unterschleißheimer Gewerbegebiet und ließen sich die Technik erklären.

Doch vielerorts stehen die Entscheidungen noch aus, ob die Geräte angeschafft werden sollen. Die Wirksamkeit der Anlagen ist gut belegt. Aber es gibt noch viele Fragen zu Kosten und zur Wartung. Hohe Investitionssummen schrecken viele Kommunalpolitiker ab, wie etwa in Haar, wo 1,6 Millionen Euro im Raum standen, die für Luftfiltergeräte ausgegeben müssen, um alle gemeindlichen Schulen und Kinderbetreuungseinrichtungen auszustatten. In Unterschleißheim machte die SPD zwar Druck, eine Entscheidung noch im November herbeizuführen. Doch Bürgermeister Christoph Böck (SPD) pfiff seine Parteifreunde zurück und bezeichnete das schlicht als nicht machbar. Erst müsse man sich einen Überblick in all den Einrichtungen verschaffen: Wie sehen die Räume aus? Wie groß sind sie? Wie viele Schüler werden dort unterrichtet? Und wie können sie belüftet werden?

Unterschleißheim hat erst einmal nur für jene Räume die Mittel freigegeben, für die auch staatliche Zuschüsse fließen; also für solche, die nicht ausreichend belüftet werden können. Im Dezember könnten nun Entscheidungen fallen, dann müssen die Geräte noch geliefert und installiert werden. Die Buschek-Brüder betonen, sie seien flexibel. Auch der Aufbau der Geräte und die Wartung würde übernommen. Viele Hausmeister befürchteten, dass jetzt noch zusätzliche Arbeit auf sie zukomme, sagt Thomas Buschek.

Die Firma gibt es seit 1967, im Jahr 2004 übernahm sie der Vater der beiden heutigen Chefs gemeinsam mit Martin Buschek. Dessen Bruder Thomas stieß ein Jahr zu "Buschek Lufttechnik". Noch geht es in der Halle an der Siemensstraße in Unterschleißheim relativ ruhig zu. 14 Mitarbeiter zählt man, zwei davon schrauben an Lüftungsgeräten. Eine Anlage für die Firma Audi wird gerade montiert. Lüftungsanlagen, Luftfilteranlagen und Klimaanlagen sind mittlerweile Standard in Neubauten und würden, wie Thomas Buschek sagt, nach Vorgaben der Energieeinsparverordnung installiert. Der Erweiterungsbau des Carl-Orff-Gymnasium in Unterschleißheim wurde so ausgestattet und auch die Fachoberschule am Ort. Dort ist man für Corona gerüstet. Es sind Geräte, die Frischluft ansaugen und mit einem Wärmetauscher Energie sparen helfen.

In der Mitte der Halle der Firma Buschek stehen drei Geräte unterschiedlicher Größe, die die Luft lediglich im Raum umwälzen und reinigen und mit denen demnächst Klassenzimmer nachgerüstet werden könnten. Etwa 4500 kostet ein Gerät mittlerer Größe, das für ein 50 Quadratmeter großes Zimmer reicht. Dazu kommen 1000 Euro Wartungskosten im Jahr. Wobei Martin Buschek je nach Menge der bestellten Geräte großzügige Rabatte andeutet. Die derzeit viel diskutierte Idee, die Virenlast in Klassenzimmern mit Hilfe reiner Entlüftungsanlagen zu reduzieren, hält Thomas Buschek für nicht unbedingt zielführend. Das Problem bleibe doch, dass wie beim Öffnen von Fenstern auch kalte Frischluft zugeführt werden müsse. Das kann bei Minus zehn Grad schwierig werden. Ohne dicke Fleecejacken dürften die Schüler diesen Winter nicht gut überstehen. Und die Heizkosten dürften in die Höhe schnellen.