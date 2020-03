Nach dem Vorbild von München werden nun auch in allen Landkreis-Kommunen Testzentren eingerichtet. Das Drive-in in Unterföhring soll am Montag einsatzbereit sein.

Die Gemeinde Unterföhring trifft weitere Vorkehrungen, das Infektionsgeschehen rund um das Coronavirus Sars-CoV-2 zu verlangsamen. In Zusammenarbeit mit der örtlichen Ärzteschaft richtet die Gemeinde ein Testzentrum ein, in dem Abstriche vorgenommen werden. Auf dem ehemaligen Eon-Gelände an der Bauhofstraße werde über das Wochenende die entsprechende Infrastruktur geschaffen, teilte die Gemeindeverwaltung am späten Freitagabend mit. Dies habe der Koordinierungsstab Coronavirus unter der Leitung von Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer (PWU) beschlossen.

Weil die Zahl der mit dem Virus Infizierten im Landkreis weiter ansteigt, haben der Landratsamt und die 29 Landkreiskommunen am Freitag eine noch engere Zusammenarbeit mit der Kreisbehörde und dem Gesundheitsamt beschlossen. Um den Landkreis und ganz besonders auch die örtlichen Ärzte zu entlasten und ihnen eine Sicherheit und Ausweichmöglichkeit für ihre Praxen zu geben, werden im ganzen Landkreis München von den Kommunen externe Testzentren eingerichtet, zu denen Verdachtspatienten mit ihrem Auto fahren können und in denen sie getestet werden, ohne aus dem Auto aussteigen zu müssen (sogenannte Drive-in-Tests). Dies vermindere nicht nur die Infektionsgefahr für den Testenden, auch die kostbare Schutzausrüstung könne so ressourcenschonend eingesetzt werden, heißt es aus dem Rathaus.

Test nur in begründeten Verdachtsfällen

In das Unterföhringer Testzentrum können im Laufe der nächsten Woche die Unterföhringer Ärzte ihre Patienten bestellen, um dort bei begründeten Verdachtsfällen ihren Test vorzunehmen. "Wie genau diese Teste organisiert werden, wird am Montag mit unseren Ärzten abgestimmt", wird Bürgermeister Andreas Kemmelmeyer in einer Pressemitteilung des Rathauses zitiert. Fest steht: Getestet werden nur Unterföhringer Bürgerinnen und Bürger, die nach der Anamnese von einem Unterföhringer Arzt zu einem begründeten Verdachtsfall erklärt wurden.

"Auch dies ist absolut wichtig, damit wir die Laborkapazitäten nicht unnötig belasten", so der Bürgermeister. "Wir werden hier in enger Abstimmung mit den Unterföhringer Ärzten unseren Beitrag leisten um die Gesundheitsvorsorge nach Kräften zu unterstützen." Der Gemeindeverwaltung wird darüberhinaus im Auftrag des Gesundheitsamtes die Ermittlung der Kontaktpersonen von Infizierten übernehmen. Man werde wegen der örtlichen Nähe Kontaktpersonen schneller ermitteln und mit den notwendigen Informationen versorgen können. Auch das werde zur Verlangsamung der Infektionen beitragen.

Der Verlangsamung des Infektionsgeschehens und damit der Entlastung des Gesundheitssystems sollen weitere Maßnahmen dienen, die der Unterföhringer Koordinierungsstab Coronavirus, an dem auch die Freiwillige Feuerwehr Unterföhring beteiligt ist, am Freitagnachmittag beschlossen hat: So wird das Sportzentrum geschlossen und von Montag, 16. März, an sind außerdem sämtliche Veranstaltungen des Seniorenprogramms ausnahmslos abgesagt. Auch das Bewegungsbad im St.-Valentin-Hof ist geschlossen.

Der Wochenmarkt kann bis auf Weiteres stattfinden, die Bewirtung dort allerdings wird eingestellt. Das Rathaus, das Bürgerhaus und die Bibliothek sind ebenfalls von Montag, 16. März, an für den Parteiverkehr geschlossen, telefonisch während der üblichen Öffnungszeiten erreichbar und nur nach einer Terminvereinbarung in wirklich nötigen Fällen zu betreten. Bis auf weiteres ist zudem die Bürgermeistersprechstunde abgesagt, die persönlichen Gratulationen zu Geburtstagen entfallen.

"Die Lage ist außergewöhnlich", sagt Bürgermeister Kemmelmeyer, "und muss durch eine gemeinsame Anstrengung bewältigt werden". Er appelliere an alle Bürger, ihre sozialen Kontakte deutlich einzuschränken, so wie es vom Robert-Koch-Institut empfohlen wird. "Das sind die Fachleute und nach deren Empfehlungen richten wir uns." Auch die Unterföhringer Vereine sind aufgerufen, ihre Tätigkeiten vorläufig einzustellen. "Sehr viele von ihnen sind dieser Bitte dankenswerter Weise schon nachgekommen", so Kemmelmeyer. Bis zum Ende der bayerischen Osterferien haben auch die VHS und die Musikschule zu.

In Grasbrunn gibt es einen Notdienst für Kinderbetreuung

Auch die Gemeinde Grasbrunn hat am Freitagabend reagiert. Nachdem am Mittwochabend im Bürgerhaus Neukeferloh noch eine Podiumsdiskussion mit den Bürgermeisterkandidaten und etwa 200 Zuhörern stattfand, leitet die Gemeinde nun weitreichende Maßnahmen ein, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, die über die Schließung von Schule und Kindertagesstätten hinausreichen.

Da insbesondere ältere Menschen durch das Virus gefährdet sind, rät die Gemeindeverwaltung, die Betreuung der Kinder nicht auf die Großeltern umzuleiten, sondern durch Möglichkeiten wie Home-Office oder Elternnetzwerke zu organisieren. Zur Aufrechterhaltung der kritischen Infrastruktur gibt es für Eltern, die in der Gesundheitsversorgung und in der Pflege sowie der öffentlichen Sicherheit und Ordnung und berufsmäßig bei Feuerwehr, Rettungsdienst und Katastrophenschutz arbeiten, einen Notdienst für die Betreuung der Kinder. Näheres hierzu werde direkt an die Eltern über die Einrichtungen und Elternbeiräte kommuniziert.

Im Kampf gegen das Coronavirus sei es oberstes Ziel, die Ausbreitung so weit wie möglich zu verlangsamen, heißt es in einer Mitteilung aus dem Rathaus. Daher werde die Bevölkerung gebeten, die sozialen Kontakte so gering wie möglich zu halten. Die Gemeinde Grasbrunn schließt daher auch die Bücherei und das Kulturcafé sowie die Schulturnhalle und den Sportplatz für sportliche Veranstaltungen jeder Art.

Ebenso sollen die Veranstaltungen in den Bürgerhäusern nach Möglichkeit abgesagt werden. Die Jugendtreffs bleiben geschlossen und die Eltern werden gebeten, auf größere Treffen auf den Spielplätzen der Gemeinde zu verzichten. Die Rückgabefristen von Medien in der Bücherei werden bis zum Ende der Schließung ausgesetzt. Die Öffnungszeiten des Rathauses bleiben unverändert bestehen. Bürgerinnen und Bürger werden jedoch gebeten, "nur in absolut notwendigen Angelegenheiten persönlich im Bürgerbüro und in den anderen Ämtern des Rathauses vorzusprechen und ihre Anliegen möglichst telefonisch oder per E-Mail zu klären".

Die Wahl am Sonntag findet unter gesteigerten hygienischen Vorkehrungen statt. "Zur Reduzierung der Kontaktflächen und damit der Übertragungswege des Virus bleiben alle Türen offen. Jeder darf seinen eigenen Kugelschreiber zur Wahl ins Wahllokal mitnehmen. Bei Bedarf händigen die Mitarbeiter in den Wahllokalen Ihnen auch gerne einen neuen, unbenutzten Kugelschreiben aus", kündigt Wahlleiter Otto Madejczyk an. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, werden alle Wahlberechtigten von Amtswegen angeschrieben, um ihre Stimme per Briefwahl abzugeben.

Ismaning sperrt Turn- und Sportstätten

Auch vor dem Hintergrund, dass die örtlichen Vereine ihre Veranstaltungen, sowohl für den Spiel- und als auch den Trainingsbetrieb, abgesagt haben, hat sich die Gemeinde Ismaning zur Schließung der gemeindlichen Hallen mit sofortiger Wirkung bis vorausssichtlich zum 19. April entschlossen. Das gilt für die Turnhalle Camerloherstraße, Realschulturnhalle, Osterfeldhalle sowie die Turnhalle am Kirchplatz. Die Kommune hat zudem alle gemeindlichen Veranstaltungen abgesagt oder verschoben. Termine im Hillebrandhof - Haus der Senioren, in der Gemeindebibliothek sowie Führungen und Vorträge in den Museen und der Galerie im Schlosspavillon finden nicht statt, Ausstellungsbesuche sind noch möglich, ebenso Ausleihen und Rückgaben in der Bücherei. Darüber hinaus bittet die Gemeinde Menschen, die aus Risikogebieten eingereist sind, sich dort längere Zeit aufgehalten haben oder Kontakt mit bestätigten Krankheitsfällen hatten, in den nächsten Tagen von Behördengängen abzusehen.

Haar bereitet Einkaufsdienst vor

Unter dem Motto "Wir in Haar halten zusammen - und helfen uns" hat am Samstag Bürgermeisterin Gabriele Müller (SPD) laut Mitteilung aus dem Rathaus alles in die Wege geleitet, um eine Koordinationsstelle für einen Einkaufsdienst einzurichten. Hier sollen sich sowohl die Bürger melden, die zu einer Risikogruppe gehören oder derzeit in Quarantäne sind und Unterstützung bei Besorgungen benötigen - und natürlich auch alle, die helfen wollen. Melden können sich Interessierte im Bürgermeisteramt der Gemeinde Haar per E-Mail an dechent@gemeinde-haar.de und unter Telefon 089/460 02-302.

SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach in häuslicher Isolation

Die Zahl der im Landkreis München bestätigten Fälle liegt bei 32 (Stand: Samstag, 13 Uhr). Das Werner-Heisenberg-Gymnasium in Garching hat am Samstagabend gemeldet, dass sich auch einer seiner Schüler mit dem Virus angesteckt hat. Auch die SPD-Bundestagsabgeordnete Bela Bach muss nach eigenen Angaben in häusliche Isolation. In den sozialen Medien hat die Planeggerin ein Foto gepostet, auf dem ein Stapel Bücher für die Tages-Beschäftigung in Quarantäne zu sehen ist. Weil offenbar zwei "verantwortungslose Menschen mit 174 weiteren in ein Flugzeug gestiegen sind", müsse sie nun daheim bleiben, so Bach.