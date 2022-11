Frau über 80 stirbt in Krankenhaus

Die Corona-Pandemie fordert, wenn auch deutlich seltener als zu Beginn, immer noch Tote. So meldete das Landratsamt am Donnerstagnachmittag den Tod einer über 80-jährigen Frau. Die Frau starb in einem Krankenhaus nach einer Corona-Infektion. Die Gesamtzahl der Corona-Toten erhöht sich damit im Landkreis München auf 391.