Die Corona-Pandemie fordert weiterhin ihre Opfer, auch wenn die meisten Schutzmaßnahmen ausgelaufen sind. Am ersten Tag des Endes der Maskenpflicht hat das Landratsamt fünf weitere Todesfälle im Landkreis München im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion bestätigt. Bei den Verstorbenen handelt es sich um vier Männer sowie eine Frau im Alter von Mitte 70 bis Anfang 90. Vier Personen sind in einem Krankenhaus verstorben, bei ihnen waren diverse, teils schwere Vorerkrankungen bekannt. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt nach Schätzung des Gesundheitsamts am Montag bei 1393. Eine genaue, offizielle Zahl kann wegen unbearbeiteter Fälle nach wie vor nicht vom Landratsamt gemeldet werden.