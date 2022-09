Auch wenn sie weitestgehend aus den Nachrichten verschwunden ist - die Corona-Pandemie ist noch nicht vorbei. So erkranken nicht nur weiterhin Menschen an dem Virus, es sterben auch immer noch mit Covid-19 Infizierte. Das Landratsamt München informierte am Freitagmittag über drei weitere Todesfälle im Landkreis München im Zusammenhang mit dem Coronavirus. Bei den Verstorbenen handelt es sich um drei Männer im Alter von Mitte 80 bis Mitte 90. Von den drei Personen sind zwei in einem Krankenhaus gestorben. Die Gesamtzahl der Verstorbenen, bei denen eine Corona-Infektion diagnostiziert wurde, erhöht sich damit im Landkreis München auf 386.