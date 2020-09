Zunahme bestätigter Infektionen im Landkreis verliert am Wochenende an Dynamik.

Die Zahl der am Coronavirus nachweislich infizierten Personen im Landkreis München hat sich am Wochenende mäßig erhöht. Von den zuletzt zweistelligen Zuwächsen war man am Samstag und Sonntag wieder weg. Es gab am Samstag neun bestätigte Neuinfektionen und am Sonntag noch mal sieben (Stand jeweils: 14.30 Uhr). Damit sank der wichtige Sieben-Tage-Inzidenzwert, von dem abhängt, ob nach Stufenplan Verschärfungen an den geltenden Hygieneregeln eingeführt werden.

Der Inzidenzwert lag am Freitag bei 25,2 und am Sonntag bei 20,4. Überschreitet er 35, gilt das als Frühwarnung. Der Wert gibt an, wie viele Menschen je 100 000 Anwohner sich innerhalb einer Woche angesteckt haben. Während am Freitag fünf der 13 neuen Fälle aus Höhenkirchen-Siegertsbrunn kamen, und sich dort eine Art Hotspot andeutete, verteilten sich die am Wochenende registrierten Infektionen. Die sieben Neufälle am Sonntag kamen aus Baierbrunn, Grünwald, Haar, Neuried, Ottobrunn, Putzbrunn und Taufkirchen. Aus dem nördlichen Landkreis wurde am Sonntag keiner gemeldet.