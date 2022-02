Coronavirus:Die Omikron-Welle ebbt ab

Die Infektionszahlen im Landkreis München fallen seit ein paar Tagen kontinuierlich, aber bei der Meldung der Fallzahlen gibt es weiterhin Verzögerungen. So hat das Landratsamt München die am Dienstagmorgen gemeldete Sieben-Tage-Inzidenz von zunächst 1213,4 auf 1341,5 nach oben korrigiert. Insofern dürfte auch die für Mittwoch gemeldete Fallzahl von 1149,3 zu niedrig sein und am Donnerstag korrigiert werden. Unabhängig davon aber dokumentieren die Zahlen einen Rückgang der Neuinfektionen. So wurden vor einer Woche noch 1527,4 Neuansteckungen je 100 000 Einwohner im Landkreis gezählt. Das deutet auf ein Abflauen der Omikron-Welle hin, die Anfang Februar mit annähernd 2000 Infektionen je 100 000 Einwohner binnen einer Woche ihren Höhepunkt hatte. Aktuell sind laut Gesundheitsamt 6679 Menschen im Landkreis mit dem Coronavirus infiziert, seit Ausbruch der Pandemie haben sich insgesamt 65 679 Einwohner angesteckt, das entspricht etwa 18,6 Prozent der Bevölkerung. 280 000 Menschen wurden im Landkreis vollständig geimpft, das entspräche etwa 78 Prozent der Gesamtbevölkerung.