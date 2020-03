Seelsorge in Krisenzeiten

Riemerlinger Seniorenheim startet Mail-Service für Bewohner, damit sie Kontakt zu ihren Familien halten können. Garchinger Pfarrei bietet Beratung an

Mit einem speziellen Mail-Service will das Lore-Malsch-Pflegeheim in Riemerling die Folgen des Kontaktverbots zwischen Bewohnern und Angehörigen abmildern. Unter einer zentralen E-Mail-Adresse könnten Angehörige Fotos und Nachrichten sowie Video- und Audiobotschaften an die Heimbewohner schicken, wie "Hilfe im Alter", ein Tochterunternehmen der Inneren Mission München, mitteilt. Die E-Mail würde vom Personal dann überbracht. "Wir spielen das dann vom Handy oder vom Tablet vor", sagt Heimleiter Jan Steinbach. Eine der ersten Botschaften sei ein Ständchen mit einem italienischen Lied gewesen, das ein Enkel seiner Oma gesungen hatte. Die Heimbewohner hätten auch die Möglichkeit, eine Botschaft zurückzusenden. Aufgrund des Besuchsverbot im Haus werde außerdem viel Einzel- und Gruppenbetreuung zur Abwechslung für die Bewohner angeboten.

Die Gemeinde Brunnthal geht einen ungewöhnlichen Weg, um in der Coronakrise den Betrieb im Rathaus aufrechtzuerhalten und auch Bauanfragen weiter zu behandeln. So soll am Mittwoch, 25. März, der Bauausschuss tagen. Allerdings bittet die Verwaltung die Bürger eindringlich und auch die Presse, die öffentliche Sitzung nicht zu besuchen. Die Ergebnisse der Sitzung gibt es, wie vieles derzeit, nur im Internet (https://www.session-in-brunnthal.livingdata.de/info.asp.

Detailansicht öffnen Sicherheitsabstand im Gemeinderat Taufkirchen macht sich auch optisch bemerkbar. (Foto: Claus Schunk)

Vor Betrügern, die sich als Mitarbeiter des Gesundheitsamtes ausgeben und derzeit in Ismaning von Tür zu Tür gehen, warnt die Gemeinde Ismaning. Die Unbekannten seien mit Mundschutz und Schutzanzug ausgerüstet und würden deswegen ziemlich echt aussehen, sie wollten Menschen testen und in deren Wohnung gelangen, teilt das Rathaus mit. "Diese Leute sind nicht vom Gesundheitsamt. Es sind Betrüger, die sich die momentane Verunsicherung und Angst der Menschen zu Nutze machen." Ismaning rät Betroffenen, sofort die Polizei zu rufen und auch andere zu informieren. Ähnliche Vorfälle gibt es auch in Unterföhring.

Auch wenn die Gemeindebibliothek Ismaning zunächst bis zum 19. April geschlossen ist, kann das Angebot der E-Medien weiterhin genutzt werden. Ismaninger, die noch keinen Bibliotheksausweis haben, aber den Service nutzen möchten, können per E-Mail einen Ausweis beantragen und sich für die Nutzung freischalten lassen. Das Anmeldeformular gibt es auf der Internetseite der Bibliothek (https://bibliothek-ismaning.de/wp-content/uploads/Anmeldeformular.pdf).

Detailansicht öffnen In Pullach eröffnen Bürgermeisterin Susanna Tausendfreund und Apotheker Werner Kittler eine Teststation (Foto: Claus Schunk)

Die Garchinger Pfarrei St. Severin bietet einen Einkaufsservice und den Beistand der Seelsorger an. Melden können sich Betroffene unabhängig von ihrer Konfession unter Telefon 089/326 74 20 im Pfarrbüro oder unter Telefon 0151/14102307 bei Nicola Gerhardt.

Die Gemeinde Hohenbrunn stellt für Privatpersonen der Risikogruppen in Kooperation mit der Taxigesellschaft Flotilla GmbH einen Lieferservice für Lebens- und Arzneimittel zur Verfügung. Für die betroffenen Personen entsteht ein Eigenanteil von 1,50 Euro pro Lieferung, den Rest übernimmt die Kommune, wie es aus dem Rathaus heißt. Eine telefonische Bestellung ist von 6 bis 21 Uhr möglich, die Lieferung erfolgt in diesem Zeitfenster in einem vierstündigen Rhythmus. Bei dringend benötigte Medikamente kann schneller reagiert werden. Weitere Informationen zum Lieferservice gibt es unter www.hohenbrunn.de/liefertaxi oder unter Telefon 08102/800-0.

Auch die Fußballer des FC Deisenhofen starten eine Initiative, um Menschen, die einer Risikogruppe angehören oder solchen, die keine familiäre Unterstützung haben, mit "Einkäufen oder Botengängen jeglicher Art" zu unterstützen. Die Helfer werden von der Nachbarschaftshilfe Oberhaching koordiniert, der Kontakt läuft über Sabine Mühlbauer (Telefon 089/392 97 050, Mail: sabine.muehlbauer@nbh-oha.de).

Wegen der aktuellen Situation muss die Feldkirchner Blaskapelle das Aufstellen des Maibaums absagen. Der Baum wird am 28. März nicht eingeholt, ebenso entfällt das Wachstüberl und der Tanz in den Mai.

Detailansicht öffnen Klorollen gibt's mancherorts nur noch im Großformat. (Foto: privat)

Wie viele andere Unternehmen hat auch der Unterföhringer Energieversorger Geovol Vorkehrungen getroffen, um das Risiko einer Coronavirus-Infektion zu verringern. Bis auf Weiteres werden keine persönlichen Kundentermine vereinbart. Per E-Mail an service@geovol.de ist das Team erreichbar, ebenso montags bis freitags von 9 bis 12 Uhr unter Telefon 089/969 98 41-41. Davon unberührt ist der Notfall-Service: Bei Störungen steht der Bereitschaftsdienst unter Telefon 089/969 98 41 11 zur Verfügung.

Klopapier ist offenbar nach wie vor ein dominierendes Thema beim Einkaufen. So berichtet eine Neubibergerin, seit Tagen vergeblich zu versuchen, in Neubiberg, Putzbrunn und Ottobrunn nur eine Normalpackung Toilettenpapier zu kaufen. Weder in den kleinen noch großen Supermärkten und Drogerien sei sie fündig geworden. Überall die Auskunft: "Heute wurde nichts geliefert, wir wissen nicht, wann wir etwas bekommen." Schließlich habe sie nur eine Riesenrolle ohne Perforierung zum Abreißen bekommen, wie man sie aus öffentlichen Toiletten kennt. Preis: 4,99 Euro.

Detailansicht öffnen Die Kreuz-Christi-Kirche in Höhenkirchen ist nur fürs Gebet offen. (Foto: Claus Schunk)

Küchenrollen sind in diesen Tagen ähnlich begehrt wie Klopapier. Daher hat ein Supermarkt in Unterhaching eine Hürde eingebaut, wenn es um den Kauf der Tücher geht. Wie ein Ehepaar berichtet, wollte es neben Lebensmitteln auch eine Packung Küchenkrepp erstehen. "Als wir die Waren an der Kasse bezahlen wollten, kam eine Mitarbeiterin, stornierte die Küchenrolle und nahm sie uns wieder ab. Sie sagte, wenn wir eine Küchenrolle kaufen wollen, dürfen wir das nur bei einem Mindesteinkaufswert von 25 Euro", berichten die beiden. Ihre Rechnung habe aber nur 15,42 Euro betragen.